Sofía Jujuy contó cómo un hombre la acosó durante años: "Me perseguía, se me metió al hotel"

Tras conocerse varios casos similares, la influencer recordó las denuncias, las mudanzas y el episodio en un hotel cinco estrellas que terminó con la intervención policial. Además, cuestionó la falta de respuestas que recibió tras presentar sus reclamos.

La modelo Sofía Jujuy Jiménez contó este miércoles, en el streaming Que alguien le avise de La Casa, que durante tres o cuatro años sufrió el acoso de un hombre que le escribía por Instagram y aparecía en lugares que frecuentaba , un relato que decidió compartir para visibilizar el problema y reclamar respuestas de la Justicia.

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Según relató, el primer contacto se produjo por redes sociales, pero la situación cambió cuando comenzó a encontrarlo en persona. "A mí me pasó durante tres, cuatro años. También tuve uno que me perseguía", recordó, antes de explicar que la experiencia modificó sus hábitos, sus horarios laborales y hasta sus decisiones sobre dónde vivir.

Uno de los episodios ocurrió en el restaurante Gardiner, donde estaba con amigas cuando reconoció al hombre que le enviaba mensajes y advirtió que conocía la dirección de su vivienda. "Cuando me cae la ficha digo: esta es la persona que me escribía, no sé qué, me empieza a temblar", relató sobre las sensaciones que tuvo en aquel momento.

Sofi Jujuy contó su experiencia con un Acosador, que la siguió durante mucho tiempo. #QALA @sofijujuyok pic.twitter.com/APetX14Tgp

Jujuy contó que hizo una primera denuncia después de ese encuentro y que volvió a recurrir a las autoridades tras una segunda aparición. "Yo ya le estaba avisando a mi gente, ya todos sabían", señaló al recordar cómo comenzó a alertar a su entorno sobre la identidad de la persona y sus sucesivos acercamientos.

La tercera vez ocurrió en el Four Seasons, donde aseguró que el hombre ingresó al hotel, frenó el ascensor e impidió que pudiera subir. "Directamente se me metió al hotel. Yo estaba en el Four Seasons, voy a tomarme el ascensor y el tipo me frena", describió durante la entrevista.

La experiencia también alcanzó una mudanza, cuando volvió a verlo mientras se encontraba con su madre. Según explicó, su mamá buscó a un policía y le pidió que interviniera, pero la respuesta fue que no podían actuar porque el hombre no había cometido una agresión física en ese momento.

Sofía Jujuy se mostró angustiada al revivir una situación de acoso. Captura de video

"Yo creo que hay que hablar y hay que decirlo, porque hay que animarse", reflexionó la influencer al explicar por qué eligió contar detalles que hasta entonces había mantenido en reserva, pero aseguró que temía una reacción imprevisible y que durante mucho tiempo evitó fijar horarios por miedo a ser localizada.

Después del episodio en el hotel, la modelo relató que recibió el mensaje de una mujer que dijo ser hermana del hombre y le pidió disculpas. Según contó, la familiar afirmó que él tenía esquizofrenia y vivía una "realidad paralela"; Jujuy, sin embargo, mantuvo su preocupación por la situación.

La influencer también cuestionó las herramientas disponibles frente al acoso a través de redes y recordó la explicación que recibió de la Policía. "Dejás avisado, sentado, pero ellos no pueden hacer nada, ¿entendés? Porque no te había hecho nada", reprodujo al explicar cómo fue el tratamiento que tuvieron sus primeras denuncias.

Evangelina Anderson contó detalles sobre la situación de acoso que sufre

Durante el programa Cortá por Lozano, donde participa como panelista, Evangelina Anderson contó que atraviesa una situación de acoso desde hace meses y que trabaja con su entorno para avanzar con una denuncia, además de explicar el temor que le genera.

Durante ese relato, la conductora del ciclo, Verónica Lozano, intervino para dirigirse al hombre señalado por Anderson. "Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más", expresó la conductora, quien también le pidió que dejara de escribirle y advirtió que podía mostrar su fotografía al aire si continuaba.

Verónica Lozano dio una advertencia al acosador de Evangelina Anderson: "No te acerques". Captura de video

Anderson vinculó su experiencia con otros casos recientes y explicó que el problema aparece cuando la admiración por una figura pública se transforma en una conducta invasiva. "Se cree que por una mirada o un autógrafo o un saludo, ya hay un vínculo", señaló sobre quienes confunden el contacto ocasional con una relación personal.