La celebración de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo una escala inesperada en la avenida Corrientes: un grupo de hinchas fue hasta el Teatro Metropolitan para esperar a Guillermo Francella, reconocido simpatizante de Racing, y gastarlo por la rivalidad futbolística.
El episodio ocurrió durante los festejos que se desarrollaron en el centro porteño luego del triunfo 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla. Aprovechando la cercanía del teatro con el Obelisco, donde se concentraban miles de fanáticos xeneizes, varios simpatizantes decidieron trasladar la celebración hasta la puerta de la sala.
Con camisetas azul y oro, banderas y celulares en mano, los hinchas aguardaron la salida del actor, que actualmente protagoniza una obra en ese espacio teatral. La espera estuvo acompañada por saltos y canciones dirigidas contra el club de Avellaneda.
El cántico de los hinchas de Boca para Guillermo Francella
Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando los simpatizantes comenzaron a entonar el conocido cántico "Racing botón", en una clara referencia a la identificación de Francella con la Academia.
La situación quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente sumaron reproducciones. La particular escena se convirtió en una de las postales más curiosas de los festejos boquenses.
Así, en una noche atravesada por la alegría de la conquista internacional, el actor terminó en el centro de las cargadas futboleras de los hinchas de Boca, que encontraron en su conocido fanatismo por Racing una oportunidad para sumar una provocación a la celebración.