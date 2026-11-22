Video: el incomodo momento que sufrió Guillermo Francella con hinchas de Boca tras el título en la Sudamericana En medio de los festejos por la consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana, un grupo de simpatizantes se acercó al Teatro Metropolitan para esperar al actor y dedicarle cánticos contra la Academia. La escena se viralizó en las redes sociales. Por Agregar C5N en









La celebración de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo una escala inesperada en la avenida Corrientes: un grupo de hinchas fue hasta el Teatro Metropolitan para esperar a Guillermo Francella, reconocido simpatizante de Racing, y gastarlo por la rivalidad futbolística.

El episodio ocurrió durante los festejos que se desarrollaron en el centro porteño luego del triunfo 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla. Aprovechando la cercanía del teatro con el Obelisco, donde se concentraban miles de fanáticos xeneizes, varios simpatizantes decidieron trasladar la celebración hasta la puerta de la sala.

Con camisetas azul y oro, banderas y celulares en mano, los hinchas aguardaron la salida del actor, que actualmente protagoniza una obra en ese espacio teatral. La espera estuvo acompañada por saltos y canciones dirigidas contra el club de Avellaneda.

El público esperando con ansias la salida de Francella del Metropolitan pic.twitter.com/lFSmkxHFfL — Juan Francisco (@Jotafrisco) November 22, 2026 El cántico de los hinchas de Boca para Guillermo Francella Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando los simpatizantes comenzaron a entonar el conocido cántico "Racing botón", en una clara referencia a la identificación de Francella con la Academia.

La situación quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente sumaron reproducciones. La particular escena se convirtió en una de las postales más curiosas de los festejos boquenses.