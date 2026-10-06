Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022 La periodista repasó la emoción que sintió frente al capitán en aquel histórico momento. Sus comentarios volvió a hacer presente uno de los eventos más recordados de su carrera. Agregar C5N en









Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. Instagram @sofimmartinez

La periodista Sofi Martínez volvió a hablar de la charla que mantuvo con Lionel Messi en la previa de la final del Mundial contra Francia. Lo hizo en el programa Nadie dice nada (Luzu TV), donde repasó uno de los momentos más importantes de su carrera. Aquel encuentro, que tuvo lugar en la zona mixta, fue uno de los que potenció su ascenso dentro del ambiente del periodismo deportivo.

Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. "Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional. Para mí fue una explosión total. Nunca voy a tener la lucidez de hacer algo así públicamente", se sinceró. Luego, con la voz quebrada, sumó otro detalle sobre el estado del capitán. "Ese día Messi estaba muy emocionado y ahí pensé qué injusto sería en que esta felicidad se vea opacado por un resultado malo en la final", recordó.

La comunicadora también habló de los nervios que la acompañaron frente al micrófono de la Televisión Pública, que llega a todo el mundo. "Tenía el micrófono de la Televisión Pública que llega a todo el mundo y todo lo que le dije fue lo que me salió en el momento. Siempre tartamudeo y en ese momento me salió perfecto. Estaba emocionada y muy nerviosa", expresó.

Durante aquel diálogo, que abordó varios temas, Sofi Martínez decidió dejar de lado las preguntas para exteriorizar sus sentimientos hacia el 10. "Yo solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie, atravesaste a cada uno de los argentinos", le dijo. Después agregó que para ella ese agradecimiento era "más grande que cualquier Copa del Mundo". Messi la escuchó con una sonrisa y respondió con una reflexión: "Los argentinos aprendimos un poco eso, ya no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido", dijo.

Mejorada con IA Cuándo es el partido despedida de Lionel Messi en la Selección argentina El partido despedida de Messi se jugará este martes en el estadio Monumental, desde las 20, contra Benín. Será el tercer amistoso de la fecha, después de los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso, y el último del capitán con la albiceleste tras 22 años con la camiseta celeste y blanca. El árbitro será el chileno Fernando Véjar.