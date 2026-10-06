6 de octubre de 2026 Inicio
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Fabio Santana reveló que mostrará la bandera de Malvinas al cantar el himno en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

El excombatiente interpretará las estrofas en el último partido de la Pulga con la camiseta de Argentina. Además, dio a conocer a que saldrá con el trapo que mostraron los jugadores, tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial.

Por
Fabio Santana

Fabio Santana, que cantará el himno por quinta vez en un parido de la Selección, reveló que usará la bandera de Las Malvinas.

Este martes por la noche no será uno más, sino una noche que parará al mundo entero y quedará marcada en la retina de todo: se llevará adelante la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina. Pero también será especial para Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas y reconocido cantante de La Matanza, que interpretará el himno y reveló un detalle especial para ese momento, que emocionará a muchos.

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El emotivo momento será en la previa del partido entre Argentina y Benín que contará con un estadio Monumental repleto para ver por última vez al capitán vestir los colores celestes y blancos luego de 21 años y lograr los títulos de los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Esta no será la primera vez que Santana cante frente al conjunto nacional, pero sí será en el partido más épico, y no ocultó su orgullo por formar parte de este acontecimiento deportiva histórico para el país.“Estoy muy movilizado y emocionado con la responsabilidad lógica de estar en un evento único y trascendente para todos los argentinos”, reconoció en lo que será presentación y reconoció que la invitación llegó por parte del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia: “Me llamó y me dijo ‘fuiste el elegido para cantar el himno’. A partir de ahí no paré de llorar hasta ahora porque la emoción fue tremenda”.

El exveterano tuvo la oportunidad de cantar en la serie de la Copa Davis disputada en 2011, los actos conmemorativos por los 75 años del Turismo Carretera, las instancias previas de partidos internacionales del seleccionado de rugby Los Pumas y el clásico del ascenso bonaerense entre Nueva Chicago y All Boys. Pero ante la Selección lo hizo cuatro veces anteriores.

De igual modo, su participación en el Monumental tendrá otra carga emotiva al destacar la bandera de las Islas Malvinas que desplegó la delegación tras el partido en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. “Deportivamente los muchachos nos entregaron todo en la final de Qatar, pero ahora nos entregaron la argentinidad. Imagínate para un veterano de guerra, yo no canto solo, canto con los 15 mil que fuimos a defender nuestra bandera”, señaló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Por otro lado, Santana explicó que esta noche saldrá a la cancha con la remera de Las Malvinas son Argentinas que “es lo que siempre me caracteriza” y reconoció: “No tengo muchas cábalas, sí voy con esa responsabilidad de maravillosa y estar preparado para un momento único que va a salir en todo el mundo y que la bandera esa que estuvo en Estados Unidos va a volver a estar”.

Selección argentina vs. Benín: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 20
  • Televisión: TyC Sports, Telefe y DSports
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Fernando Véjar
  • VAR: José Cabero

Selección argentina vs. Benín: probables formaciones

  • Selección argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
  • Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.
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