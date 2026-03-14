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"Si lo dijera yo...": la furiosa respuesta de Thiago Medina a Daniela Celis por revelar su intimidad

Pestañela habló públicamente con Julieta Poggio y Martín Cirio sobre las partes íntimas del exparticipante de Gran Hermano, quien hizo un duro descargo contra el "doble discurso".

Los comentarios sobre la intimidad de la pareja se hicieron virales en redes.

Los comentarios sobre la intimidad de la pareja se hicieron virales en redes.

Redes sociales

Lo que empezó como una humorada en un streaming terminó dinamitando la convivencia de Thiago Medina y Daniela "Pestañela" Celis, quienes, a pesar de estar separados, comparten el mismo techo por la tenencia de sus hijas gemelas.

Campbell, más conocido como Wizzö, fue durante 31 años el guitarrista de la banda de heavy metal.
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Todo empezó cuando Pestañela y Julieta Poggio visitaron el programa de Martín Cirio, donde la joven habló de las partes íntimas de su expareja con frases de alto voltaje: "Encontré una muy buena, me enamoré de esa... tuve dos hijas y me cuesta soltar", dijo ella.

Por si quedaba alguna duda, la mediática remarcó: "No te das una idea, es una cosa que no podés creer", ante la complicidad de los famosos.

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Como respuesta, Medina grabó un video para sus seguidores donde mostró su indignación: "Si una mujer habla de la p... está todo bien, pero si un hombre habla de la c... es un pervertido o un desubicado", aseguró.

Una convivencia que pende de un hilo

El ex Gran Hermano Thiago Medina se mostró molesto por las confesiones de su expareja, Daniela Celis, después de hablar públicamente de su sexualidad: "La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí". Ante estos dichos, la convivencia entre la influencer y el padre de sus hijas está pendiendo de un hilo.

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Entre el escándalo y la rehabilitación

La realidad de los ex Gran Hermano Thiago Medina y Daniela Celis es más compleja que las frases que se hicieron virales en redes. El joven de González Catán tuvo un accidente en su moto, en diciembre pasado, que lo dejó al borde de la muerte, con politraumatismos y daño en sus pulmones, por lo que sigue un tratamiento y terapias para su rehabilitación. Por este motivo, los jóvenes padres de Laia y Aimé viven bajo el mismo techo a pesar de estar separados. Esta situación empezó cuando a él le dieron el alta médica y ella lo recibió en la casa que habitaban antes de la separación.

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