Adiós a Phil Campbell: murió la leyenda del rock galés y el pilar de Motörhead Su familia informó que el guitarrista falleció este viernes, a los 64 años, después de una "fuerte batalla" conta una dura enfermedad. La comunidad rockera despide al músico, cuyo legado "perdurará para siempre". + Seguir en







Campbell, más conocido como Wizzö, fue durante 31 años el guitarrista de la banda de heavy metal. Redes sociales

El mundo del rock está de luto por la muerte de Phil Campbell, el emblemático guitarrista que fue un pilar de la banda Motörhead durante más de 3 décadas.

La leyenda del heavy metal falleció este viernes 13 de marzo, después de complicaciones tras una operación. La noticia fue confirmada por su familia con un comunicado en las redes sociales. Tenía 64 años.

El músico nacido en Pontypridd, Gales, estaba bajo cuidados intensivos tras someterse a una importante intervención quirúrgica. Según sus familiares, enfrentó este proceso con una "larga y valiente lucha" y ahora está en paz.

"Fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantas personas vivirán para siempre", aseguraron sus hijos en redes.

Embed Un legado de heavy metal y gloria La trayectoria de Campbell estuvo ligada al heavy metal. En 1984 formó Motörhead, ocupando una vacante que estaba vacía en la banda de rock inglesa. Se unió a Lemmy Kilmister hasta la disolución en 2015, tras la muerte del líder del grupo.