El mundo del rock está de luto por la muerte de Phil Campbell, el emblemático guitarrista que fue un pilar de la banda Motörhead durante más de 3 décadas.
Su familia informó que el guitarrista falleció este viernes, a los 64 años, después de una "fuerte batalla" conta una dura enfermedad. La comunidad rockera despide al músico, cuyo legado "perdurará para siempre".
El mundo del rock está de luto por la muerte de Phil Campbell, el emblemático guitarrista que fue un pilar de la banda Motörhead durante más de 3 décadas.
La leyenda del heavy metal falleció este viernes 13 de marzo, después de complicaciones tras una operación. La noticia fue confirmada por su familia con un comunicado en las redes sociales. Tenía 64 años.
El músico nacido en Pontypridd, Gales, estaba bajo cuidados intensivos tras someterse a una importante intervención quirúrgica. Según sus familiares, enfrentó este proceso con una "larga y valiente lucha" y ahora está en paz.
"Fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantas personas vivirán para siempre", aseguraron sus hijos en redes.
La trayectoria de Campbell estuvo ligada al heavy metal. En 1984 formó Motörhead, ocupando una vacante que estaba vacía en la banda de rock inglesa. Se unió a Lemmy Kilmister hasta la disolución en 2015, tras la muerte del líder del grupo.
Empezó a tocar la guitarra a los 10 años, influenciado por Jimi Hendrix y Jimmy Page. Su primer contacto con Lemmy fue para pedirle un autógrafo; años después tocarían juntos y no se separarían más. Grabó 16 álbumes de estudio con la banda, entre ellos, clásicos como Ace of Spades, Overkill, Bomber y Killed by Death.