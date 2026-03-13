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Daniela Celis elogió el rendimiento sexual de Thiago Medina: "Es una cosa que no te puedo explicar"

La influencer rompió el silencio sobre lo que pasa en la cama con el padre de sus hijas, a quien conoció en la casa de Gran Hermano. "Hace cosas maravillosas", lanzó.

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

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Daniela Celis elogió a su expareja Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, en un aspecto hasta ahora desconocido: sus atributos sexuales. "Es una cosa que no se puede explicar", aseguró la mediática.

La actriz abrió el debate sobre la libertad creativa sin importar el género.
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La influencer describió la virilidad del padre de sus hijas mellizas, a quien, aunque estén separados, sigue viendo en la casa donde conviven. "Amo la p..., no podría vivir sin una", confesó.

"Encontré una muy buena, me enamoré de esa buena y tuve dos hijas con esa buena. ¿Dónde encuentro otra mejor? Es una cosa que no les puedo explicar, chicos", afirmó la mediática sobre el joven que, tras salir de la casa más famosa del país, se gana la vida como vendedor de celulares.

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"Pestañela" estuvo en el streaming de Martín Cirio junto a Julieta Poggio, la actriz que brilló en edición de GH 2022, donde se hicieron muy amigas. Las dos mujeres confesaron que a Celis no hay nada que le guste más que el miembro de un hombre.

Daniela Celis y Thiago Medina: sin tabúes en Gran Hermano

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en 2022 dentro de la casa de Gran Hermano en Telefe, donde iniciaron una relación pasional. Al salir del reality, la pareja consolidó su relación y fueron padres de gemelas. La pasión de los famosos atravesaba la pantalla, según recordó la propia influencer. Al final se separaron, hasta que él tuvo un grave accidente en su moto, que lo dejó al borde de la muerte. Hizo toda su recuperación en la vivienda familiar, a pesar de estar separados.

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