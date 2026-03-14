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Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

El exparticipante preocupó a sus seguidores al compartir una imagen de las vendas que le colocaron los médicos. Fuentes cercanas revelaron que vivió "un momento complicado".

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.
El complicado momento que vivió un ex participante de GH.Redes sociales

Lisandro Navarro, más conocido como "Licha", exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al subir una historia de Instagram donde se veía parte de su oreja vendada y solamente una breve explicación: "17 puntitos".

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Después de su paso por el reality, Licha debutó con la diva Susana Giménez en 2024, como uno de los "Susanos" que asisten a la conductora durante el transcurso del programa.

El oriundo de Lomas de Zamora mantiene su perfil activo en redes sociales y comparte su día a día. En las últimas horas, una historia de su Instagram preocupó a sus seguidores.

Licha Navarro historia 14-3-26

Licha subió una foto de su oreja, parcialmente vendada, con la explicación de que le dieron 17 puntos. A partir de ese momento, muchos se preguntaron el por qué del accidente que tuvo o cómo terminó en el hospital.

Ante esta situación, el periodista de espectáculos Fede Flowers salió a contar en redes sociales lo que le pasó a Licha, tras mantener una breve comunicación con él: "Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros); un labrador cachorro, jugando, le enganchó el aro y tironeó".

"Fui a la clínica con la oreja colgando", le dijo Lisandro a Fede Flowers. El periodista añadió que "está bien, pero fue un momento complicado".

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