Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos El exparticipante preocupó a sus seguidores al compartir una imagen de las vendas que le colocaron los médicos. Fuentes cercanas revelaron que vivió "un momento complicado". + Seguir en







El complicado momento que vivió un ex participante de GH. Redes sociales

Lisandro Navarro, más conocido como "Licha", exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al subir una historia de Instagram donde se veía parte de su oreja vendada y solamente una breve explicación: "17 puntitos".

Después de su paso por el reality, Licha debutó con la diva Susana Giménez en 2024, como uno de los "Susanos" que asisten a la conductora durante el transcurso del programa.

El oriundo de Lomas de Zamora mantiene su perfil activo en redes sociales y comparte su día a día. En las últimas horas, una historia de su Instagram preocupó a sus seguidores.

Licha Navarro historia 14-3-26 Licha subió una foto de su oreja, parcialmente vendada, con la explicación de que le dieron 17 puntos. A partir de ese momento, muchos se preguntaron el por qué del accidente que tuvo o cómo terminó en el hospital.

Ante esta situación, el periodista de espectáculos Fede Flowers salió a contar en redes sociales lo que le pasó a Licha, tras mantener una breve comunicación con él: "Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros); un labrador cachorro, jugando, le enganchó el aro y tironeó".

"Fui a la clínica con la oreja colgando", le dijo Lisandro a Fede Flowers. El periodista añadió que "está bien, pero fue un momento complicado".