La insólita coincidencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi que generó una ola de reacciones

Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron una foto junto al diseñador Giorgio Armani, que falleció a los 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de un comunicado.
La empresaria y el futbolista publicaron una imagen junto a una figura internacional de la moda con mensajes casi idénticos.
Además, coincidieron en la dedicatoria al dueño de la empresa italiana de moda y artículos de lujo: "El mundo perdió a un gigante, pero como él mismo dijo alguna vez: ‘La elegancia no es atraer la atención sino permanecer en la memoria’“, escribió el delantero del Galatasaray.
Por su parte, la empresaria puso a pie de foto “La elegancia no significa destacarse, sino ser recordado”. En ambas publicaciones se ve que editaron la foto donde posaron junto al diseñador cuando todavía eran pareja, de tal forma que no apareciera el otro.
Armani murió a los 91 años en Italia. Las primeras informaciones indican que el deceso fue acompañado por su familia y su pareja, Leo Dell'Orco. Su funeral será del 6 al domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani de Milán. El diseñador dio vida a un estilo de moda y objetos de lujo emparentado con el poder, la sofisticación y la modernidad, y a la vez minimalista.