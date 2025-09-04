La insólita coincidencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi que generó una ola de reacciones La empresaria y el futbolista publicaron una imagen junto a una figura internacional de la moda con mensajes casi idénticos. Por







Los famosos coincideron con una insólita imagen en redes sociales. Redes Sociales

Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron una foto junto al diseñador Giorgio Armani, que falleció a los 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de un comunicado.

La empresaria y el futbolista usaron la misma imagen junto al modisto italiano y esta casualidad causó sensación entre sus seguidores en las redes sociales.

Además, coincidieron en la dedicatoria al dueño de la empresa italiana de moda y artículos de lujo: "El mundo perdió a un gigante, pero como él mismo dijo alguna vez: ‘La elegancia no es atraer la atención sino permanecer en la memoria’“, escribió el delantero del Galatasaray.

Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales Redes Sociales Por su parte, la empresaria puso a pie de foto “La elegancia no significa destacarse, sino ser recordado”. En ambas publicaciones se ve que editaron la foto donde posaron junto al diseñador cuando todavía eran pareja, de tal forma que no apareciera el otro.