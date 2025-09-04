4 de septiembre de 2025 Inicio
La insólita coincidencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi que generó una ola de reacciones

La empresaria y el futbolista publicaron una imagen junto a una figura internacional de la moda con mensajes casi idénticos.

Los famosos coincideron con una insólita imagen en redes sociales.

Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron una foto junto al diseñador Giorgio Armani, que falleció a los 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de un comunicado.

Armani se mantuvo activo hasta sus últimos días.
De qué murió Giorgio Armani, el ícono italiano de la moda

La empresaria y el futbolista usaron la misma imagen junto al modisto italiano y esta casualidad causó sensación entre sus seguidores en las redes sociales.

Además, coincidieron en la dedicatoria al dueño de la empresa italiana de moda y artículos de lujo: "El mundo perdió a un gigante, pero como él mismo dijo alguna vez: ‘La elegancia no es atraer la atención sino permanecer en la memoria’“, escribió el delantero del Galatasaray.

Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales

Por su parte, la empresaria puso a pie de foto “La elegancia no significa destacarse, sino ser recordado”. En ambas publicaciones se ve que editaron la foto donde posaron junto al diseñador cuando todavía eran pareja, de tal forma que no apareciera el otro.

Murió Giorgio Armani, a los 91 años

Armani murió a los 91 años en Italia. Las primeras informaciones indican que el deceso fue acompañado por su familia y su pareja, Leo Dell'Orco. Su funeral será del 6 al domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani de Milán. El diseñador dio vida a un estilo de moda y objetos de lujo emparentado con el poder, la sofisticación y la modernidad, y a la vez minimalista.

