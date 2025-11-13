13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

Tras un acuerdo alcanzado por el Congreso, el gobierno de Donald Trump reanudó plenamente sus operaciones. Fue el cierre federal más prolongado en la historia del país: 43 días.

Por
El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.

El gobierno de Estados Unidos reanudó plenamente sus operaciones este jueves, poniendo fin al shutdown federal más prolongado en la historia del país. La normalización se concretó tras un acuerdo alcanzado por el Congreso para financiar las agencias federales, lo que permitió la reactivación inmediata de programas sociales esenciales, incluida la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y la vuelta al trabajo de los funcionarios afectados.

Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.
Te puede interesar:

Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela

La reapertura fue oficializada después de que el presidente Donald Trump firmara el paquete financiero que restableció los servicios gubernamentales. Este acuerdo puso fin a un bloqueo presupuestario que se extendió por 43 días, un período durante el cual republicanos y demócratas mantuvieron un intenso pulso político para consensuar el presupuesto de 2026, finalmente superado.

Tras la firma, Trump presentó la legislación como una victoria política sobre sus oponentes. "Esto deja un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso fue lo que intentaron hacer", declaró a la prensa. El mandatario insistió en que sus adversarios habían sido forzados a ceder ante la presión, aunque el acuerdo fue resultado de una negociación entre ambas partes del Capitolio.

El fin del shutdown implica la reincorporación inmediata de cerca de 800.000 empleados públicos que habían sido suspendidos o despedidos temporalmente durante el cierre. Además de la vuelta a sus puestos en agencias críticas como seguridad, aduanas, control aéreo y servicios sociales, los empleados federales tienen garantizado el pago de los salarios atrasados (back pay) como compensación retroactiva, un beneficio que se hará efectivo una vez reanudadas las operaciones.

Uno de los programas más sensibles reactivados es el SNAP, que ofrece ayuda alimentaria a 42 millones de estadounidenses. Durante el cierre, más de 20 millones de beneficiarios vieron suspendidas sus tarjetas o enfrentaron recortes severos. Esta situación había provocado protestas y una demanda colectiva, lo que llevó al juez federal de distrito John J. McConnell Jr. a ordenar a la Administración Trump financiar completamente los cupones de alimentos.

La reanudación del SNAP devuelve la estabilidad a millones de familias que habían quedado en una situación de vulnerabilidad alimentaria. Con el retorno de los servicios esenciales, el país intenta dejar atrás las semanas de tensión política y judicial generadas por el bloqueo presupuestario, mientras se evalúan las secuelas económicas y sociales dejadas por el shutdown más largo en la historia de Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el gobierno afirmo que el acuerdo comercial con estados unidos abre nuevas oportunidades para el crecimiento

El Gobierno afirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos "abre nuevas oportunidades para el crecimiento"

estados unidos descarto el envio de tropas a mexico para combatir el narcotrafico

Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

El embajador de EEUU Peter Lamelas junto al canciller Pablo Quirno.

El embajador de Estados Unidos en Argentina celebró el acuerdo comercial entre ambos países: "Nunca estuvimos tan juntos"

Javier Milei en Corrientes.

Milei celebró el acuerdo comercial con EEUU: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina"

Pablo Quirno celebró el acuerdo.

Pablo Quirno, sobre el acuerdo con Estados Unidos: "Incluye reducción de tarifas para industrias clave"

Luis Caputo junto a Donald Trump.

Punto por punto: los detalles del amplio acuerdo comercial anunciado por Estados Unidos con Argentina

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

Hace 11 minutos
Referente del fútbol infantil en Berazategui, ya estuvo involucrado en otros hechos de violencia.

Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Hace 12 minutos
Los cinco contagios confirmados que se reportaron corresponden al total de 390 que las autoridades sanitarias tenían bajo sospecha

Alerta verano: se reportaron los primeros cuatro casos de dengue en Buenos Aires

Hace 41 minutos
La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

Hace 1 hora
Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.

Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela

Hace 1 hora