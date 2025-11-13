13 de noviembre de 2025 Inicio
Donald Trump no respondió preguntas sobre Jeffrey Epstein y acusó a los demócratas de "revivir el engaño"

El presidente estadounidense recibió a la prensa para firmar el documento que puso fin al cierre del gobierno, pero ignoró las consultas respecto a los mails que lo comprometen. "Los demócratas harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión", aseguró en redes sociales.

Trump pidió no desviar la atención del fin del shutdown.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó responder preguntas de periodistas sobre el escándalo de Jeffrey Epstein y la filtración de nuevos mails que lo comprometen, y acusó a los demócratas de tratar de "revivir el engaño" para desviar la atención del hecho de que terminó el cierre del gobierno.

Epstein y Trump fueron amigos durante años.
Trump recibió a la prensa este miércoles en la Oficina Oval para firmar la votación del Congreso que puso fin al shutdown más largo de la historia estadounidense, el cual se extendió por 43 días. "Es un gran día", afirmó el mandatario, quien responsabilizó a los demócratas por haber bloqueado las votaciones.

A pesar del triunfo legislativo que esto representa para su administración, el momento fue breve y, de manera inusual, Trump no aceptó preguntas de los medios. Varios periodistas le consultaron sobre los correos electrónicos que se habían divulgado horas antes, pero el republicano los ignoró.

"Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", aseguró Trump en Truth Social.

"Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto", insistió el presidente.

En esa línea, señaló que los republicanos "deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas". "En otras palabras, los demócratas están utilizando el engaño de Jeffrey Epstein para intentar desviar la atención de sus enormes fracasos, en particular, del más reciente: ¡el cierre del gobierno!", concluyó.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció este miércoles que la semana que viene someterá a votación un proyecto de ley que obliga al gobierno a divulgar los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

Según el medio Politico, los republicanos se preparan para que una parte importante de su bloque vote a favor de publicar los documentos. Si el proyecto se aprueba, deberá pasar por el Senado y recibir la aprobación de Trump, por lo que las expectativas de que avance son bajas.

