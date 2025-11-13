Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid Se trata de Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio por un enfrentamiento en Berazategui. La víctima, Jonathan Smith, continúa internado. Por







Referente del fútbol infantil en Berazategui, ya estuvo involucrado en otros hechos de violencia.

Se conoció la identidad del agresor que provocó la lesión del jugador de Lamadrid, Jonathan "El Corto" Smith, quien sufrió un violento ataque en una batalla campal en Berazategui, donde le clavaron una llave de auto en la cabeza y le provocó una herida de extrema gravedad: se trata de Gastón Omar Álvarez, de 40 años, referente del fútbol infantil en la localidad bonaerense.

Tras el violento enfrentamiento en el Club GEVE de Berazategui, donde se desarrollaba un encuentro de fútbol femenino de la categoría sub 16 y se produjo una discusión entre padres que escaló y se convirtió en una violenta pelea, se conocieron más detalles del agresor.

berazategui Según informaron medios locales, el acusado, apodado como “Taty”, tiene trayectoria en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos formaron parte de distintos clubes. Incluso, no sería la primera vez que participa en un hecho de violencia.

De acuerdo a lo que comparte en sus redes sociales, Álvarez vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de distintos productos de almacén. La investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio e interviene la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.

El parte médico y la investigación policial Smith fue trasladado de urgencia al hospital Evita Pueblo, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Por suerte, y aunque la herida se produjo en una zona extremadamente delicada, las últimas informaciones de los profesionales médicos indican que la operación fue exitosa. Sin embargo, "El Corto" Smith permanece internado en terapia intensiva, y su evolución es monitoreada minuto a minuto. Su familia afirma que "está vivo de milagro".

El caso y sus consecuencias, que siguen en investigación bajo el seguimiento de la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui, ponen nuevamente en el centro del debate la falta de seguridad y el descontrol en los espectáculos deportivos, incluso en las categorías infantiles y juveniles.