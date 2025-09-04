Mauro Icardi explotó contra Telefe y América TV: "Les llegan los sobrecitos y hacen silencio" El futbolista se cansó de las críticas constantes y decidió apuntar contra LAM y el canal que tiene contratada a Wanda Nara.







Mauro Icardi explotó contra Telefe y América TV luego de las críticas incesantes. Redes sociales

El futbolista Mauro Icardi explotó contra los canales Telefe y América TV luego de la falta de información vinculada al informe del defensor de menores y lo que esto significará para el futuro de Francesca e Isabella, quienes están en Argentina con su madre Wanda Nara mientras esperan la resolución de la causa judicial.

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi comenzó por expresar: "Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Que pasó? ¿El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿El ejército de trolls los tomó por sorpresa? Qué casualidad que ciertos "periodistas" (si así podemos llamarlos) hicieron silencio absoluto". Con estas palabras, apuntó contra el mundo del chimento que no dijo nada.

"¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? ¿O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene?", continuó. Así, hizo referencia a Telefe y a LAM, además de una fuerte acusación contra Wanda Nara.

Mauro Icardi hijas Francesca Isabella Mientras espera la resolución definitiva, Icardi apuntó contra Wanda Nara. Redes sociales Y esto no fue lo único que dijo contra el periodismo, sino que agregó: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre". Todo esto seguramente no haga más que generar una nueva explosión mediática en su contra.

"Como dije desde un primer momento, se van cayendo las caretas. Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada, ¿ahora están mudos? Porque si mal no recuerdo, son los mismos que me quisieron 'hundir' mediáticamente con barbaridades que repetían de su 'informante', pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato", continuó.

Para finalizar, aseguró: "Siempre cumplí y cumplo con la justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico. A las pruebas me remito, y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras". Todo esto no hizo más que generar una fuerte polémica con Wanda Nara mientras espera la definición. Icardi historia descargo Telefe América Mauro Icardi dejó en claro toda su bronca contra Wanda Nara, Telefe y América TV. Captura Instagram Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..." La mediática Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi volvieron a quedar en boca de todos con motivo de sus hijas Francesca e Isabella, ya que la tenencia de las pequeñas continúa en disputa y cada vez es más público el problema por el tiempo a repartir de la crianza. Mauro Icardi Wanda Nara Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral. Redes sociales