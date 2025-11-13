14 de noviembre de 2025 Inicio
La fuerte revelación del capitán de Angola: "Hay mucha gente que no le gustó este partido por la situación del país"

Se trata de Fredy Ribeiro, referente del conjunto africano, aseguró que es un honor jugar contra el equipo de Lionel Messi, a pesar de la crítica situación política y económica de su país, en el 50º aniversario del día de la Independencia.

Alfredo Kulembe Ribeiro

Alfredo Kulembe Ribeiro, más conocido como Fredy Ribeiro juega en el fútbol turco.

En la previa del amistoso entre la Selección argentina y Angola, en la ciudad de Luanda, el capitán del conjunto africano, Alfredo Kulembe Ribeiro, más conocido como Fredy Ribeiro, brindó una entrevista donde se siente honrado por la visita de la Albiceleste, aunque advirtió que hay muchos detractores por el partido: “Hay mucha gente enojada con el amistoso por la situación del país”, expresó.

Scaloni armó una lista con varias ausencias para enfrentar a Angola.
El verdadero motivo por el que Scaloni no convocó a jugadores del fútbol local para el partido contra Angola

En diálogo con TyC Sports, el capitán de las Palancas Negras, así llaman a su selección por el antílope sable gigante que habita en sus tierras, confesó: “Son los 50 años de nuestra independencia, una lucha que fue muy larga para conseguir y ahora estamos festejando, aunque los momentos no son los ideales. Pero estamos volviendo y espero que para más adelante tengamos una mejor actualidad”.

Además, añadió: "Fue un poco complicado. Hay gente muy feliz y otra que no porque la realidad del país no es fácil, hay mucha pobreza y mucha gente que necesita cosas. No hay equilibrio. Nosotros dentro del campo intentaremos darle una alegría a nuestro pueblo".

La Selección de Angola, rival de la Selección Argentina en un nuevo amistoso.

En cuanto al encumbrado rival, reconoció que "es difícil saber cómo jugarle a Argentina porque tiene cualidades de todo tipo. Si no está Messi aparece Enzo Fernández, Mac Allister, otros futbolistas. Seguramente tendrán la pelota más tiempo y atacarán, pero no estamos aquí para esperar, tenemos que ser inteligentes, compactos y aprovechar los momentos".

Angola, ubicada en la costa atlántica del sur africano, celebra en noviembre de 2025 sus 50 años de independencia. El amistoso frente a Argentina forma parte del programa oficial de festejos, y el gobierno no escatimó recursos: según medios locales, pagó cerca de 12 millones de dólares para traer al equipo de Lionel Scaloni y a su principal atractivo, Lionel Messi.

No será este el primer enfrentamiento contra Argentina. En 2006, en la previa del Mundial de Alemania (el único al que clasificó Angola en toda su historia) disputaron un amistoso en Italia. Fue un triunfo por 2-0 para la Albiceleste dirigida por aquel entonces por José Pekerman y en la que Lionel Scaloni formaba parte como jugador. Los goles fueron obra de Maxi Rodríguez y de Mateus en contra luego de un centro de Juan Pablo Sorín.

