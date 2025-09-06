"Pan casero...": Wanda Nara expuso a Maxi López con mensajes sobre MasterChef Celebrity

Wanda Nara contó en detalles los mensajes que se enviaron con su expareja, Maxi López, que participará de la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe.
La mediática reveló cómo se prepara su exmarido que participa en el certamen de cocina. Qué le prometió si gana.
La conductora que estará nuevamente al frente delreallity de cocina compartió las comunicaciones con el exfutolista con sus seguidores en redes sociales: "Boluda, estoy haciendo pan casero. Nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, escribió él con emojis de risa.
La empresaria se sorprendió por el insólito comentario de López y respondió: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos”.
Fiel a su estilo, y la buena relación que tienen en la actualidad, Wanda prometió: “Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”, subrayó.
El exmarido de la mediática, y padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, será parte del elenco de 24 famosos que competirán por el delantal.