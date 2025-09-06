IR A
"Pan casero...": Wanda Nara expuso a Maxi López con mensajes sobre MasterChef Celebrity

La mediática reveló cómo se prepara su exmarido que participa en el certamen de cocina. Qué le prometió si gana.

Los famosos se encontrarán otra vez en el reality de cocina.

Redes Sociales

Wanda Nara contó en detalles los mensajes que se enviaron con su expareja, Maxi López, que participará de la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe.

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.
MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

La conductora que estará nuevamente al frente delreallity de cocina compartió las comunicaciones con el exfutolista con sus seguidores en redes sociales: "Boluda, estoy haciendo pan casero. Nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, escribió él con emojis de risa.

La empresaria se sorprendió por el insólito comentario de López y respondió: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos”.

Wanda Nara en Instagram

Fiel a su estilo, y la buena relación que tienen en la actualidad, Wanda prometió: “Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”, subrayó.

