Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas La empresaria volvió a ser noticia al postear en su Instagram su flamante adquisición: una imponente Lamborghini Urus que enloqueció a sus fanáticos.







La empresaria sumó un auto más a su flota.

La conductora y empresaria Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes tras revelar en un posteo su última adquisición de lujo. A través de su Instagram, la modelo encendió a sus fanáticos con la presentación de un nuevo lujo sobre ruedas: un imponente Lamborghini negro mate, decorado con moños rosas.

Fiel a su estilo, la cantante mostró su vehículo de alta gama, que sumó a su ostentosa flota, y rápidamente generó repercusión por su valor, diseño y particular decoración. La publicación estuvo acompañada por la mención de la canción “Mírame Ahora (Salud mi Reina)”, de Manuel Turizo.

el-nuevo-auto-de-wanda-nara-2094326 En sus historias, se observa al auto italiano con terminación negro mate, adornado con lazos rosas y estacionado en la cochera de una residencia de arquitectura clásica. En el capó sobresale un gran moño rosa, acompañado de otros dos en los retrovisores, gesto que sugiere celebración y estrena un toque festivo.

El Lamborghini Urus es considerado el primer SUV superdeportivo de alcance global. La versión 2025 que Wanda eligió está equipada con un motor biturbo V8 de 4 litros, y en su variante SE incorpora un motor eléctrico que eleva aún más sus prestaciones. Su precio oscila entre los u$s241.843 y u$s273.880, lo que supera los 300 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual.

el-nuevo-auto-de-wanda-nara-2094325