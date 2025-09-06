IR A
Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

La empresaria volvió a ser noticia al postear en su Instagram su flamante adquisición: una imponente Lamborghini Urus que enloqueció a sus fanáticos.

La conductora y empresaria Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes tras revelar en un posteo su última adquisición de lujo. A través de su Instagram, la modelo encendió a sus fanáticos con la presentación de un nuevo lujo sobre ruedas: un imponente Lamborghini negro mate, decorado con moños rosas.

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
Fiel a su estilo, la cantante mostró su vehículo de alta gama, que sumó a su ostentosa flota, y rápidamente generó repercusión por su valor, diseño y particular decoración. La publicación estuvo acompañada por la mención de la canción “Mírame Ahora (Salud mi Reina)”, de Manuel Turizo.

En sus historias, se observa al auto italiano con terminación negro mate, adornado con lazos rosas y estacionado en la cochera de una residencia de arquitectura clásica. En el capó sobresale un gran moño rosa, acompañado de otros dos en los retrovisores, gesto que sugiere celebración y estrena un toque festivo.

El Lamborghini Urus es considerado el primer SUV superdeportivo de alcance global. La versión 2025 que Wanda eligió está equipada con un motor biturbo V8 de 4 litros, y en su variante SE incorpora un motor eléctrico que eleva aún más sus prestaciones. Su precio oscila entre los u$s241.843 y u$s273.880, lo que supera los 300 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual.

