Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de noviembre

El minorista opera en Banco Nación a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que el mayorista, el blue y los financieros continúan con la senda bajista.

El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda cambiaria.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación , tras un retroceso en la rueda del miércoles , acompañado por el blue, mientras que los financieros continúan estables en la continuidad de una semana de calma cambiaria.

Leve caída del dólar, en todos los segmentos, tras el dato de inflación

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El dólar oficial cotiza a $1.382,64 para la compra y $1.433,92 para la venta.

El dólar oficial, en una semana estable.

La divisa estadounidense opera a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.412.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1865,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.477,42 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,89.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.423,50.