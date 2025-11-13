Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de noviembre

El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda cambiaria.
El dólar minorista cotiza este jueves a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, tras un retroceso en la rueda del miércoles, acompañado por el blue, mientras que los financieros continúan estables en la continuidad de una semana de calma cambiaria.
De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.