La provincia de Río Negro declaró la emergencia de incendios: se prohibió hacer fuego al aire libre A partir de la medida, quedará prohibido hacer fuego al aire libre y se impondrán multas severas a quienes incumplan la disposición. Además se obligarán a los complejos turísticos a extremar medidas de prevención.







El gobernador de de Río Negro Alberto Weretilneck, firmó este jueves un decreto para declarar la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio provincial con el objetivo de acelerar los operativos necesarios para contener los incendios forestales.

A partir de este decreto, quedará prohibido hacer fuego al aire libre en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales, ante la inminente llegada de la época estival y se impondrán multas severas a quienes incumplan esta disposición. Además, se obligará a a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia.

La medida permitirá iniciar de manera automática acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que esas acciones provocan graves daños ambientales, económicos y sociales.

El decreto provincial 1104/2025 de Emergencia Ígnea activará mecanismos administrativos y financieros especiales que le permitirán al Estado provincial responder con mayor rapidez, reforzar la prevención y sostener los operativos durante los meses de mayor peligro.