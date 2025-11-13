Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows El guitarrista y principal compositor de la banda británica aterrizó este jueves, un día después que su hermano Liam. El icónico grupo ya está instalado en suelo argentino después de 16 años para sus conciertos del 15 y 16 de noviembre.







Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. Simon Emmet - DF Entertainment

La Capital Federal recibió al integrante que faltaba de la mítica banda Oasis. Con la llegada de Noel Gallagher este jueves al país, la dupla que compone la columna vertebral de la grupo británico está lista para subir al escenario del Estadio River Plate este fin de semana. Su arribo se produce en medio de una ola de euforia de fanáticos que comenzó el miércoles con la llegada de su hermano, el vocalista Liam Gallagher.

Liam fue el primero en tomar contacto con el fervor local al llegar al aeropuerto de San Fernando. Decenas de fanáticos lo recibieron a pura celebración y el músico se mostró accesible: firmó autógrafos y posó para fotografías que se viralizaron rápidamente en redes sociales. La emoción colectiva solo se intensificó con la aparición de Noel, a quien sus seguidores le dedicó cánticos de bienvenida, gritos y mucho rock.

Un fandom que supo esperar: 16 años después, un espectáculo renovado La inminente presentación de Oasis en el Monumental, el 15 y 16 de noviembre, marca un regreso largamente esperado, dieciséis años después de su última actuación en Argentina. Aquella vez, durante el otoño de 2009, más de 45.000 personas colmaron el Monumental de Núñez, sin saber que ese sería el último show antes de la mediática separación de los hermanos.

El regreso, en el marco de la gira mundial Oasis Live'25, está sold out, vendió la totalidad de las entradas en un tiempo récord y reafirmó que la pasión del público argentino por clásicos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova se mantiene intacta.

¿Los hermanos sean unidos? Tensión y expectativa en la previa A pesar del esperado reencuentro, las versiones sobre la tensa relación entre los Gallagher no han cesado. Según informa Infoabae, fuentes cercanas a la banda indicaron que, para evitar fricciones y preservar la armonía de los shows, los hermanos habrían optado por alojarse en hoteles separados. Esto se suma a que en ningún momento se los vio juntos en la previa y toda la situación incrementa el misterio sobre cómo será el clima en el escenario.

Mientras tanto, Buenos Aires se prepara para revivir una de las leyendas más grandes del britpop. Se espera que, al igual que en 2009, más de 45.000 fanáticos por noche llenen el estadio Monumental para sumar un nuevo capítulo a la historia de Oasis con Argentina.