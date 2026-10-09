Se filtró el video más esperado de la despedida de Lionel Messi: "Se vio todo y fue tremendo" El último partido de la Pulga en la Selección argentina todavía tiene perlitas pendientes y ahora se dio a conocer una de ellas. La grabación fue publicada por un usuario de redes sociales y se hizo viral. Agregar C5N en









¿Qué pasó en la despedida de Messi? X (@HQpcrt)

Uno de los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi en estadio Monumental fue cuando Soledad Pastorutti le cantó Brindis al futbolista y logró emocionar a todos. Pero fue en ese momento que una grabación captó a un seguridad cayendo tras perder el equilibrio.

Luego del show de drones, apareció Soledad Pastorutti –tal y como estaba previsto- y cantó una de las canciones más emotivas. La misma le cantó a Diego Maradona en otras ocasiones y está marcada por el fútbol a esta altura.

"Terrible"



Por este ángulo de lo que le pasó al empleado de seguridad mientras cantaba La Sole. pic.twitter.com/v0NHFqsb6P — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 8, 2026 Pero el momento más viral de las redes no tuvo que ver con la canción en puntual, sino como lo que pasaba detrás: uno de los seguridades que estaba atrás de campera amarillo flúor perdió la estabilidad y se cayó. Pero las primeras imágenes eran de la televisación donde solo se lo ve caer.

Hace algunas horas, se dio a conocer una grabación desde la tribuna en donde se ve cómo va perdiendo la estabilidad de a poco y termina en el suelo. Sus compañeros lo asistieron y luego lo acompañaron a que chequee si estaba bien.

"No me...": el desplante de Lionel Messi a Nico Occhiato en la despedida de la Selección argentina El partido de despedida de Lionel Messi fue emocionante y lo tuvo al protagonista hablando en cancha delante de todo el estadio Monumental. Por eso, cuando pasó por la zona mixta no se detuvo a hablar, solo se limitó a saludar a los periodistas e influencers que estaban allí. Pero Nico Occhiato contó en Luzu TV que no lo saludó.