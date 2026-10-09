Se filtró el video más esperado de la despedida de Lionel Messi: "Se vio todo y fue tremendo"

Uno de los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi en estadio Monumental fue cuando Soledad Pastorutti le cantó Brindis al futbolista y logró emocionar a todos. Pero fue en ese momento que una grabación captó a un seguridad cayendo tras perder el equilibrio.
Luego del show de drones, apareció Soledad Pastorutti –tal y como estaba previsto- y cantó una de las canciones más emotivas. La misma le cantó a Diego Maradona en otras ocasiones y está marcada por el fútbol a esta altura.
Pero el momento más viral de las redes no tuvo que ver con la canción en puntual, sino como lo que pasaba detrás: uno de los seguridades que estaba atrás de campera amarillo flúor perdió la estabilidad y se cayó. Pero las primeras imágenes eran de la televisación donde solo se lo ve caer.
Hace algunas horas, se dio a conocer una grabación desde la tribuna en donde se ve cómo va perdiendo la estabilidad de a poco y termina en el suelo. Sus compañeros lo asistieron y luego lo acompañaron a que chequee si estaba bien.
"No me...": el desplante de Lionel Messi a Nico Occhiato en la despedida de la Selección argentina
El partido de despedida de Lionel Messi fue emocionante y lo tuvo al protagonista hablando en cancha delante de todo el estadio Monumental. Por eso, cuando pasó por la zona mixta no se detuvo a hablar, solo se limitó a saludar a los periodistas e influencers que estaban allí. Pero Nico Occhiato contó en Luzu TV que no lo saludó.
El capitán del equipo dio un discurso luego de la victoria de la Selección argentina a Benín por 3 a 0. Agradeció a todos por haber ido, aseguró que no quiere retirarse, pero que llegó el final de ciclo.
Por ese motivo, fue que no habló en zona mixta con los medios de comunicación, pero sí se dedicó a saludar a todos los que se iba encontrando. Fue entonces que Nico Occhiato estaba parado allí para Luzu TV, pero no fue saludado por Messi por un momento particular.
Pero la verdad de la situación fue que no se vieron: “Messi a mí no me ve, porque pasa y no da notas. A Davo lo ve y lo saluda. Se ve, porque pasa y lo saluda”.