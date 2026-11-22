El chileno Gonzalo Tapia habló sobre el pelotazo que le dio Lionel Messi: "Todo el mundo sabe..." El cruce ocurrió en el estadio del Inter Miami, durante el tiempo adicional de la primera mitad del partido de ida de los playoffs. El delantero de Columbus Crew bloqueó un saque lateral cuando el equipo local caía 1-0 con diez futbolistas. Por Agregar C5N en









El momento del pelotazo de Messi a Tapia.

El astro argentino Lionel Messi le lanzó un pelotazo en el rostro al delantero chileno Gonzalo Tapia y recibió apenas una tarjeta amarilla del árbitro Allen Chapman durante el tiempo adicional de la primera mitad del partido de ida de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), en el estadio del Inter Miami, porque el atacante del Columbus Crew le bloqueó el saque rápido de un lateral cuando el equipo local ya perdía 1-0 y jugaba con diez futbolistas.

Tras el impacto, Tapia cayó al césped con una mano en la cara y los jugadores de ambos planteles rodearon la acción, pero Chapman resolvió la jugada sin intervención del VAR con una amonestación para Messi por conducta antideportiva y otra para el chileno por obstruir la reanudación. Después del encuentro, el delantero visitante restó importancia al cruce: "Fue una jugada de partido, no sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, pero es una jugada de partido y quedó ahí".

La postura moderada del futbolista contrastó con el enojo del entrenador francés de Columbus Crew, Laurent Courtois, quien apuntó contra el arbitraje y reclamó la intervención del Comité Disciplinario de la liga estadounidense. "Todo el mundo sabe que eso era más que una amarilla", afirmó el técnico al exigir una revisión de oficio de la jugada.

El Comité Disciplinario de la MLS posee facultades para revisar acciones posteriores al partido y aplicar sanciones que superen el fallo del árbitro en el campo. Si el organismo decide suspender al capitán argentino por una fecha, Inter Miami afrontará sin su máxima figura el segundo duelo de la serie, programado para este viernes en el ScottsMiracle-Gro Field, estadio de Columbus Crew.

Gonzalo Tapia lideró la goleada de Columbus Crew y complicó el futuro del equipo de Messi Más allá de la jugada polémica, Tapia brilló como la figura de la noche al marcar un doblete para la goleada visitante por 3-0. El exjugador de River Plate y Universidad Católica abrió el marcador a los nueve minutos mediante un penal que él mismo generó, y selló el resultado definitivo a los 58 minutos, luego de que Taha Habroune anotara el 2-0 a los 52 con asistencia de Brais Méndez.