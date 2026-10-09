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"No me...": el desplante de Lionel Messi a Nico Occhiato en la despedida de la Selección argentina

El conductor detalló lo que pasó en la zona mixta, donde estaba esperando al capitán del equipo junto con su colega Davo Xeneize.

Occhiato habló de Messi.

Occhiato habló de Messi.

Redes sociales

El partido de despedida de Lionel Messi fue emocionante y lo tuvo al protagonista hablando en cancha delante de todo el estadio Monumental. Por eso, cuando pasó por la zona mixta no se detuvo a hablar, solo se limitó a saludar a los periodistas e influencers que estaban allí. Pero Nico Occhiato contó en Luzu TV que no lo saludó.

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El capitán del equipo dio un discurso luego de la victoria de la Selección argentina a Benín por 3 a 0. Agradeció a todos por haber ido, aseguró que no quiere retirarse, pero que llegó el final de ciclo.

Por ese motivo, fue que no habló en zona mixta con los medios de comunicación, pero sí se dedicó a saludar a todos los que se iba encontrando. Fue entonces que Nico Occhiato estaba parado allí para Luzu TV, pero no fue saludado por Messi por un momento particular.

Pero la verdad de la situación fue que no se vieron: “Messi a mí no me ve, porque pasa y no da notas. A Davo lo ve y lo saluda. Se ve, porque pasa y lo saluda”.

El inesperado posteo que hizo Lionel Messi tras su partido despedida de la Selección argentina

Dos días después de lo que fue su despedida con la camiseta de la Selección, Lionel Messi volvió a recurrir a sus redes sociales para hacer un inesperado y llamativo posteo relacionado a la noche mágica que vivió en el Monumental.

Con una foto donde se lo ve alzando con sus dos manos la última camiseta que usó con el número 10 y su nombre en dorado en el amistoso frente a Benín, el capitán escribió: “Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho”.

Tal como lo hizo dentro de la cancha con micrófono en mano y posteriormente en otras publicaciones volvió agradecer a todos los hinchas argentinos por el apoyo que recibió a lo largo de los años defendiendo los colores celestes y blancos. “Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina”, remarcó.

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