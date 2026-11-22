Inter Miami perdió 3 a 0 frente a Columbus en el arranque de los playoffs de la MLS y ahora está obligado a ganar la revancha para forzar un tercer partido.

El chileno Gonzalo Tapia no le permitió sacar el lateral a Lionel Messi y éste reaccionó tirándole la pelota en la cara.

Inter Miami perdió como local y dentro del campo de juego Lionel Messi tuvo una noche de furia que llamó la atención por su actitud contra un rival: en el cierre del primer tiempo, el capitán argentino le tiró un pelotazo directamente a la cara a un rival durante una discusión por un saque lateral y terminó siendo amonestado.

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El equipo visitante comenzó ganando con un gol del delantero chileno Gonzalo Tapia desde el punto penal cuando apenas se jugaban 9 minutos. En el complemento aumentaron Taha Habroune, a los 14, y nuevamente Tapia, a los 20.

Sin embargo, el momento más insólito se vivió sobre el final de la primera etapa cuando el único goleador de la noche, hasta ese momento, tuvo una disputa del balón por un saque de costado con el argentino y éste tuvo una reacción que no pasó desapercibido en todo el mundo.

La secuencia se dio cuando promediaban los 47 minutos del primer tiempo y el capitán de Las Garzas quiso reanudar rápidamente el juego desde la banda . Sin embargo, el delantero chileno se interpuso para obstaculizar el lanzamiento, incluso levantando las manos .

Messi, en vez de esperar a que su rival se apartara, agarró la pelota y en ese gesto de querer sacar se la pasó la pelota por la cara y al sacar del costado el balón impactó de lleno en el rostro del ex - River, quien cayó al césped tomándose zona por el dolor del golpe.

Rápidamente intervenir al árbitro Allen Chapman y perdonó al bicampeón de América: les sacó tarjeta amarilla a los dos futbolistas ya que ambos venían con roces.

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Tras la derrota por 3 a 0 en el inicio de los playoffs, Inter Miami está obligado a ganar en la revancha, como visitante y sin importar la diferencia de gol, para llevar la serie a un tercer y último partido, nuevamente en Miami.

La serie continuará el próximo viernes desde las 22 (hora argentina) en Columbus, en busca del pase a los cuartos de final. En caso de ser necesario un tercer encuentro se jugará en Miami, probablemente el 2 de diciembre.

De todas maneras, cada partido cuenta por separado y avanza el primero en sumar dos victorias. Si un encuentro termina empatado tras los 90 minutos, se define directamente por penales.

Antes de comenzar las acciones, Lionel Messi recibió el Botín de Oro, por haber sido el goleador de la temporada regular del certamen estadounidense. Luego, tuvo una actuación aceptable, generó situaciones de riesgo e intentó ayudar a su equipo, pero tras la salida de Luján el partido se hizo cuesta arriba.