Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..." El conductor llegó a un jugoso acuerdo para seguir en la televisión durante el 2026 y la noticia llamó la atención.







Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026. Redes sociales

El conductor Mario Pergolini llegó a un jugoso acuerdo para seguir en El Trece durante el 2026 y podría haberse convertido en la figura de televisión mejor paga, ya que su nuevo sueldo será una cifra de seis dígitos y en dólares.

A través del programa televisivo El Run Run del Espectáculo, el periodista Lío Pecoraro reveló: "Pidió un porcentaje más de lo que ya estaba cobrando. Es decir, pidió 25 lucas más y quedó en 100 lucas verdes por mes para la pantalla de El Trece, y se sube a otro año más, a Otro Día Perdido, el señor Mario Daniel Pergolini". Con estas palabras, aseguró que su contrato era de u$s75 mil y pasará a ser de u$s100 mil en 2026.

Vale recordar que, antes de arrancar el programa, el propio conductor se encargó de hacer referencia al sueldo que iba a percibir en su regreso a la televisión. En aquel momento, reveló: "Pedí en dólares, ¿para qué vamos a mentir? Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Yo pregunté '¿cuánto gana Del Moro?' y pedí un 20% más".

Embed - El Run Run del Espectáculo (02/11/25) Esto último daría a entender que Santiago Del Moro percibía aproximadamente u$s63 mil por mes, lo que se traduciría en u$s756 mil anuales. De igual manera, el conductor renovó con Telefe en las últimas semanas y es probable que haya conseguido una mejoría muy grande en medio de la venta del canal.

