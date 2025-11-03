IR A
IR A

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

El conductor llegó a un jugoso acuerdo para seguir en la televisión durante el 2026 y la noticia llamó la atención.

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.

Redes sociales
HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

A través del programa televisivo El Run Run del Espectáculo, el periodista Lío Pecoraro reveló: "Pidió un porcentaje más de lo que ya estaba cobrando. Es decir, pidió 25 lucas más y quedó en 100 lucas verdes por mes para la pantalla de El Trece, y se sube a otro año más, a Otro Día Perdido, el señor Mario Daniel Pergolini". Con estas palabras, aseguró que su contrato era de u$s75 mil y pasará a ser de u$s100 mil en 2026.

Embed - El Run Run del Espectáculo (02/11/25)

Esto último daría a entender que Santiago Del Moro percibía aproximadamente u$s63 mil por mes, lo que se traduciría en u$s756 mil anuales. De igual manera, el conductor renovó con Telefe en las últimas semanas y es probable que haya conseguido una mejoría muy grande en medio de la venta del canal.

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

El actor chileno Benjamín Vicuña debutará como conductor en la televisión argentina y de la mano de una propuesta de El Trece para estar en el prime time nocturno, por lo que deberá ir en búsqueda del rating liderado por Telefe con MasterChef Celebrity.

Benjamín Vicuña
Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

Pablo Laurta seguirá detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio

Hace 19 minutos
play
Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña.

Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

Hace 22 minutos
Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Hace 29 minutos
Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Hace 37 minutos
Milei junto a sus colaboradores más cercanos.

El Gobierno realizó un acto en Casa Rosada por el Día de las Iglesias Evangélicas

Hace 39 minutos