Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

El Presidente encabezará este martes en la Casa Rosada un encuentro con los 51 legisladores de La Libertad Avanza que asumirán en diciembre.

Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 

Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 

Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

El presidente Javier Milei recibirá este martes a los diputados electos de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Será el primer encuentro del bloque con el mandatario, a una semana de la victoria electoral, y tendrá como eje la definición de la agenda legislativa para el próximo año.

Según consignaron fuentes oficiales a Ámbito, la reunión, prevista para las 13 en Balcarce 50, apunta a “alinear criterios políticos y legislativos” antes de que los 51 diputados libertarios asuman sus bancas el 10 de diciembre. Se trata de un paso clave para coordinar la estrategia parlamentaria en torno a las reformas estructurales que el Ejecutivo buscará impulsar en la nueva etapa de gobierno.

Entre los asistentes estará la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, quien pasará a encabezar el bloque libertario en el Senado a fin de año. Los senadores electos, en tanto, mantendrán su propio encuentro el miércoles con el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, que seguirá en su cargo.

Pese a haber compartido lista durante la campaña, los legisladores del PRO no fueron convocados. No participarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri. El único dirigente del espacio que estará presente será Diego Santilli, designado ministro del Interior, quien asistirá en calidad de integrante del Gabinete.

También podría sumarse el titular de Diputados, Martín Menem, vicepresidente nacional de La Libertad Avanza. La convocatoria se produce un día después de una nueva reunión de Gabinete encabezada por Milei, junto a Adorni —confirmado como jefe de Gabinete—, Santilli y el flamante canciller Pablo Quirno, para terminar de delinear el esquema político de la nueva etapa del Gobierno.

