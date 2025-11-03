IR A
Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

Se viralizó en redes sociales un video del exparticipante de Gran Hermano Walter Santiago discutiendo con dos motociclistas en una calle en Lomas del Mirador.

Alfa

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Walter Santiago, conocido públicamente como "Alfa" por su participación en el reality show Gran Hermano, volvió a protagonizar una polémica, esta vez en plena vía pública, que generó una amplia repercusión en las redes sociales. En las últimas horas se viralizó un video que lo muestra envuelto en una fuerte discusión con dos hombres que circulaban en moto, quienes lo acusaron directamente de haber provocado un choque y posteriormente intentar darse a la fuga del lugar del incidente.

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

El altercado fue registrado por los propios motociclistas y rápidamente subido a la plataforma TikTok, acompañado por un texto que sentencia: “Alfa nos chocó y se dio la fuga”. El incidente tuvo lugar en la intersección de la Avenida General Mosconi y la calle Bolívar, dentro de la localidad de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza.

Las imágenes muestran al exparticipante del reality descendiendo de su camioneta, una Mercedes Benz de color gris. La grabación capta el momento en que uno de los motociclista lo increpa a viva voz. "Viejo pelotudo, venís manejando como un mogólico", se escucha decir al conductor. Alfa, con su teléfono en la mano, le responde: "Estos tipos me quieren afanar".

La discusión escaló rápidamente, con el motociclista manteniendo sus reclamos por el choque y la conducción parsimoniosa. "Alfa", por su parte, insistió en su versión de ser víctima de una maniobra sospechosa. En un momento de la disputa, señaló la patente de la motocicleta, alegando que la patente se encontraba "tapada con un billete de 50 pesos".

Más tarde, "Alfa" habló con Infobae y, no solo negó de forma categórica haber chocado la motocicleta, sino que lanzó una polémica acusación: "Yo estaba seguro de que me iban a robar porque ando con una camioneta Mercedes Benz en el conurbano".

