Bomba en El Trece: analizan el regreso de un exitoso programa

El canal tiene pensado no emitir más Buenas Noches Familia y, en su lugar, iría un ciclo de entretenimientos que conducía Guido Kaczka.

El Trece quiere volver a emitir The Balls.

Con el fin de poder potenciar el rating del prime time, El Trece tiene pensado eliminar un programa de la actualidad para poder volver a emitir un viejo ciclo conducido por Guido Kaczka. Para, de este modo, poder sostenerlo todo el verano para luego confirmar la grilla 2026.

El periodista Alejandro Castelo indicó en Ya fue todo que “a pesar del gran año, el canal no quiere desgastar la imagen de Guido Kaczka. Entonces terminaría Buenas Noches Familia en diciembre y entraría The Balls".

Pero "el canal está analizando y ya tiene decidido que entre para el verano sin Guido", sin embargo, “todavía no hay conductores confirmados, pero hay nombres que sonaron". No estará Pampita como se rumoreó, ya que no funcionó en Los 8 Escalones.

Dos de los conductores que pensaron, según indicó Castelo, fueron los de MDQ, Eugenio y Culini. Pero, la última persona de la lista y la más fuerte es Laurita Fernández, la que actualmente tiene uno de los formatos, pero en El Nueve.

