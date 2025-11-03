Javier Milei encabezó la primera reunión del renovado Gabinete, con Manuel Adorni y Diego Santilli Tras un fin de semana de cambios debido a la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y la remoción de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior, el Gobierno inicia una nueva etapa en su gestión. También estuvo presente Santiago Caputo. Por







Javier Milei movió las piezas de su plana mayor en el tablero. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei inicia este lunes una nueva etapa en su gobierno, luego de los cambios en su plana mayor que siguieron al triunfo en las elecciones legislativas nacionales: encabezó una amplia reunión de Gabinete en Casa Rosada, la primera luego de la renovación, que ya contó con las incorporaciones de Manuel Adorni y Diego Santilli.

El actual vocero presidencial había encabezado en mayo la lista de candidatos a legisladores de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y se esperaba que asumiera su banca el 10 de diciembre. Sin embargo, tras la salida de Guillermo Francos, será el nuevo jefe de Gabinete.

"Más allá de que todavía falta mucho tiempo para el 10 de diciembre, estoy cansado de repetir que, efectivamente, el 9 de diciembre renuncio", había expresado frente a decenas de periodistas, al negar que su candidatura fuera testimonial.

El mismo discurso sostenía Santilli, quien será formalizado esta semana como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. "Uno de los temas que hablamos es que no hay candidatura testimonial. Lo que nosotros hablamos es que todos los candidatos nuestros no son testimoniales. Fijamos una posición y la vamos a sostener", señalaba el ex-PRO en plena campaña, cuando formaba parte de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y desde el oficialismo pedían "marcar al Pelado para votar al Colorado".

Además, en este primer encuentro estuvieron presentes el asesor Santiago Caputo y una funcionaria cercana suya: María Ibarzabal Murphy, la actual secretaria de Legal y Técnica, quien asumió tras la salida de Dante Javier Herrera Bravo. También fue el primer encuentro del que participó Pablo Quirno, flamante canciller luego de la renuncia de Gerardo Werthein. Quien finalmente se mantiene en el cargo es Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia que había puesto su dimisión sobre la mesa.