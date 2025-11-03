El Gobierno oficializó aumentos de luz y gas para noviembre: de cuánto será la suba en las boletas

Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó el cambio en la medición del consumo para los usuarios de la categoría de "pequeñas demandas" -hogares y pequeños comercios-, que pasará de un esquema bimestral a uno mensual.

Noviembre comenzó con la oficialización de los aumentos en las tarifas de luz y gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de parte del Gobierno, a los que se suma un cambio en la medición del consumo eléctrico : los usuarios de la categoría de "pequeñas demandas" -hogares y pequeños comercios-, que pasará de un esquema bimestral a uno mensual.

A través de las resoluciones Resolución 744 y 745 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas este lunes en el Boletín Oficial, se aprobaron los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente de la tarifa que remunera a la distribuidora por su servicio . En el caso de Edesur se incrementa en un 3,53% respecto a octubre, mientras que para Edenor la suba será del 3,6% .

El nuevo cuadro tarifario se compone de varios elementos : el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), todos definidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026.

Mientras tanto, se mantiene la segmentación de usuarios residenciales con tres niveles: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios) . Para los usuarios de los dos últimos grupos, se aplicarán bonificaciones y topes de consumo definidos por la Secretaría de Energía.

En el marco de la emergencia energética declarada en 2023, el Gobierno "estima imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía , entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica".

Cambios en la medición eléctrica: Edenor y Edesur pasarán a lectura mensual

Además, a través de la Resolución 730/2025, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió autorizar a ambas empresas a modificar el sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, permitiendo que la medición y la facturación de consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual.

Según las distribuidoras, la medida reducirá el desfase entre el consumo real y la factura emitida, permitirá a los usuarios comprender mejor sus hábitos de consumo y adoptar medidas de ahorro oportunas.

El ENRE indicó que la implementación debe iniciarse dentro de los 30 días corridos y que se establecerá un período de transición para adaptar a todos los usuarios.

Aumento en la tarifa de gas

Por otra parte, la Resolución 832/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) establece un recargo del 7,20% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para cada metro cúbico consumido. Este recargo se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y se reflejará en la facturación bajo la leyenda correspondiente. El impacto en la factura rondará los $40.