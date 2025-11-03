Perú rompió relaciones diplomáticas con México por el asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez

4 de noviembre de 2025 Inicio
El gobierno de Perú tomó la decisión tras confirmar que la ex jefa de gabinete de Pedro Castillo fue asilada en la embajada mexicana en Lima. El canciller Hugo de Zela calificó la medida como un “acto inamistoso” y lamentó la “equivocada posición” de México.

El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el país presidio por Claudia Sheinbaum iniciara el proceso para otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del destituido presidente Pedro Castillo. La decisión fue comunicada por el canciller peruano, Hugo de Zela, quien definió el gesto del país norteamericano como un “acto inamistoso”.

De Zela explicó que el Ejecutivo peruano recibió “con sorpresa y profundo pesar” la noticia de que Chávez se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima. “Lamento profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, señaló.

El canciller aclaró que la decisión no implica el cierre de los canales consulares entre ambos países. También precisó que, hasta el momento, Perú no ha recibido una comunicación formal del Gobierno mexicano sobre el proceso de asilo, aunque se espera que esa notificación llegue en los próximos días.

Betssy Chávez, de 34 años, fue ministra de Trabajo y de Cultura antes de asumir como titular del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo, quien fue destituido y encarcelado en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso. La exfuncionaria enfrenta una causa por presunta participación en ese intento de golpe de Estado.

En septiembre pasado, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó su liberación al considerar que su prisión preventiva había sido arbitraria. Chávez había iniciado una huelga de hambre durante su detención.

