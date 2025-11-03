3 de noviembre de 2025 Inicio
Arrancó el Cyber Monday 2025: el secreto para acceder a las "mega ofertas top" antes que todos

El evento online se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre, donde se podrán encontrar importantes descuentos, especialmente en electrodomésticos.

Por
El evento de descuentos especiales será del 3 al 5 de noviembre

El evento de descuentos especiales será del 3 al 5 de noviembre

El evento de descuentos online Cyber Monday 2025 comenzó este lunes 3 y se extenderá hasta el próximo 5 de noviembre, en el que cientos de usuarios podrán acceder a las mega ofertas exclusivas en miles de productos de las principales tiendas virtuales del país.

Esta nueva edición se consolida como una de las mejores oportunidades del año para que los argentinos realicen compras estratégicas. Las expectativas están puestas en los descuentos especiales y las facilidades de financiación.

Las tiendas no solo prometen rebajas sustanciales, sino que también ofrecerán beneficios clave en colaboración con bancos y billeteras virtuales, incluyendo la posibilidad de comprar con cuotas sin interés.

Además, los organizadores han puesto énfasis en la logística y la atención al cliente, reforzando sus sistemas para gestionar la alta demanda y garantizar envíos rápidos y eficientes. Las principales categorías que participan son: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes; Indumentaria; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Autos y Motos; Varios y Servicios.

cybermonday 2025

Los secretos del Cyber Monday 2025: cómo conseguir hasta 40% de descuento

La cita se presenta como una oportunidad para los consumidores busquen renovar productos para el hogar, con una fuerte expectativa en la categoría de electrodomésticos. Cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) participarán, prometiendo importantes rebajas y opciones de financiación.

Especialistas en consumo recomiendan a los interesados ir más allá de las etiquetas de “descuento”: es fundamental monitorear los precios, modelos y especificaciones de los productos deseados con anticipación.

También se recomienda revisar el costo habitual de un artículo es esencial para discernir una verdadera oportunidad de una “oferta” superficial que no representa un ahorro significativo.

Consejos y recomendaciones para comprar

  • Registrarse en el sitio de CyberMonday antes de las 00 del 3 de noviembre para recibir las novedades.
  • Registrarse en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra.
  • Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial.
  • Si encontrás un producto que es de tu interés, comprarlo en el momento. Si decidís volver más tarde probablemente se haya acabado.
  • Verificar con anterioridad el límite de tu tarjeta.
  • Analizar las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios.
  • Realizar el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado.
  • En caso de algún inconveniente, comunicarse directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.

Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento:

  • Verificar siempre que el sitio web sea oficial (dominio “.com.ar”).
  • No compartir datos personales ni bancarios por canales no seguros.
  • Revisar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra.
  • Comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.
  • Usar medios de pago seguros.
  • Desconfiar de promociones recibidas por mensajes o correos no oficiales.
  • De esta manera, los usuarios pueden aprovechar al máximo el Cyber Monday 2025 sin exponerse a riesgos innecesarios.

