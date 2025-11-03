Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo La periodista, que contrajo matrimonio en 2022 con el jefe de Gobierno porteño, se encuentra cursando el tercer mes de gestación. Por







Jorge Macri junto a su esposa, María Belén Ludueña.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, confirmaron que esperan su primer hijo en común. La noticia fue ratificada este lunes por fuentes cercanas a la pareja.

Ludueña, quien se encuentra cursando el tercer mes de gestación, compartió su alegría públicamente a través de sus redes sociales, destacando la concreción de un deseo largamente anhelado.

"¡Todo este amor y más es para vos mi vida! Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo", escribió junto a una foto con Jorge Macri.

jorge macri maría belén ludueña El Jefe de Gobierno, por su parte, ya es padre de tres hijos —dos varones y una niña— de su relación anterior, por lo que este embarazo consolida y amplía su estructura familiar. La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, sostiene un perfil público unido, aunque reservado respecto a los detalles de su vida privada.