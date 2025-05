Mario Pergolini reveló por qué volverá a la televisión y sorprendió: "Pedí tres cosas..."

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Pergolini fue consultado por su regreso y expresó: "La tele está muerta, están necesitando nuevos muertos . Siempre me piden volver, pero esta vez fui un tarado, hice algo que yo que estoy acostumbrado a negociar toda la vida, hice mal ". Así, se mostró arrepentido por las negociaciones que tuvo con el canal.

"Le digo a Diego Guebel, amigo de toda la vida: 'solo vuelvo si es esto, esto y esto'. Y el gil vuelve a los cinco días y me dice 'te lo dieron'. (Era) plata, plata y plata", continuó entre risas. De esta manera, dejó en claro desde un primer lugar que su vuelta no será para nada barata, lo que confirma que El Trece está decidido a competir con Telefe por el rating.

CQC Eduardo de la Puente Mario Pergolini Juan di Natale Pergolini se despidió de la televisión en 2008 con el final de Caiga quien caiga (CQC). Telefe

Con respecto al contenido de su programa, reveló: "Me gustaría hacer algo con un buen tamaño, buen presupuesto y que se puedan hacer cosas. Tendría que ver con actualidad y noticias del día. No debería ser un late night, pero que tenga una banda, invitados...". Esto deja en claro que podría ser algo similar a The Tonight Show starring Jimmy Fallon, el exitoso ciclo estadounidense.

"Si logro juntar las voluntades que estamos buscando, ya estaríamos muy avanzados. Con Rada (Agustín Aristarán) nos llevamos muy bien, muchas veces quisimos trabajar juntos", agregó por el lado de sus acompañantes. Esta será la vuelta del conductor a El Trece, ya que tuvo una etapa como conductor con Match Game.

Para finalizar, Mario Pergolini confesó: "Pedí en dólares, ¿para qué vamos a mentir? Viste cómo está el país, yo no necesito estar en la tele. Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Yo pregunté '¿cuánto gana Del Moro?' y pedí un 20% más. Si vuelvo, yo voy a sufrir para ustedes". Con esto, lanzó un palito contra Telefe y dejó en claro su compromiso con su futuro trabajo.

Embed - Mario Pergolini vuelve a la TV con un nuevo proyecto y cuenta todos los detalles en Intrusos

