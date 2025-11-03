3 de noviembre de 2025 Inicio
Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro tiene "los días contados", pero se negó a confirmar ataques sobre Venezuela

Estados Unidos incrementó su presencia militar en la costa del país caribeño, pero el presidente descartó la idea de entrar en guerra. Sin embargo, sí sugirió que podría impulsar un cambio de gobierno a poco más de un año de las elecciones, cuyos resultados aún son disputados por la oposición.

Trump negó que el objetivo de las maniobras militares sea derrocar a Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que la Casa Blanca vaya a iniciar una guerra contra Venezuela en momentos en que incrementa su presencia militar en el mar Caribe, pero advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro tiene "los días contados".

Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Estados Unidos amenazó con volver a aplicar aranceles a China si Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

Las declaraciones del republicano se producen mientras Washington concentra unidades militares y navíos en la región para combatir el narcotráfico. En las últimas semanas realizó unos 15 ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, con un saldo de al menos 65 muertos.

Maduro, a quien Estados Unidos acusó de narcotraficante, aseguró que el verdadero objetivo es "imponer un cambio de régimen" en Venezuela y quedarse con su petróleo. Trump negó que ese sea el trasfondo de las operaciones y aseguró que se deben a "muchas cosas".

Consultado sobre la posibilidad de entrar en guerra con Caracas, el mandatario estadounidense lo descartó: "Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal", señaló a CBS. Sin embargo, cuando le preguntaron si los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban contados, respondió: "Yo diría que sí. Creo que sí".

A pesar de eso, Trump se negó a confirmar si Estados Unidos realizará operaciones militares en territorio venezolano. "Quiero decir, no estoy diciendo que sea verdad o mentira. No voy a decirles qué voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no lo voy a hacer", sostuvo.

En los últimos dos meses, Estados Unidos envió buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, marines, drones y aviones espía al mar Caribe. Al mismo tiempo, Trump autorizó a la CIA a desplegarse en Venezuela y se realizaron simulacros de ataque con bombarderos frente a sus costas.

Donald Trump amenazó con intervenir Nigeria por el "asesinato de cristianos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir militarmente en Nigeria si el gobierno local no detiene el "asesinato de cristianos", una acusación que fue rechazada por el mandatario Bola Ahmed Tinubu en medio de los conflictos que afectan al país africano.

"Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades", anunció Trump este sábado en un posteo de Truth Social.

"Por la presente, ordeno a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, brutal y contundente, ¡tal como los terroristas atacan a nuestros amados cristianos! ¡Advertencia: el gobierno nigeriano debe actuar rápido!", agregó.

Las acusaciones fueron rechazadas por el gobierno nigeriano a través de un comunicado. "La caracterización de Nigeria como un país religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional, ni tiene en cuenta los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno por salvaguardar la libertad de religión y de creencias para todos los nigerianos", afirmó el presidente Tinubu.

