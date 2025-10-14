Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar" El histórico conductor de radio, streaming y televisión sorprendió al confirmar que abandonará la actividad profesional.







Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años. Captura Vorterix

El histórico conductor de radio, streaming y televisión Mario Pergolini anunció su retiro y tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, ya que su vida laboral estuvo casi siempre ligada a los medios y ahora, a sus 61 años, decidió apagar uno de sus micrófonos.

Durante su participación en el programa Edición Especial de Luzu, el conductor confesó: "Ya estoy grande para el streaming, hay una edad en que ya no hay que estar, en vivo ya no voy a estar más. Yo creo que el streaming se volvió muy joven y todavía no nació un streaming para gente a la cual yo le pueda hablar un poco más". Con estas palabras, adelantó que comenzó a considerar la chance de introducir un nuevo tipo de medio de comunicación.

De igual manera, evidenció que llegó su fin en este sector: "A esta altura ya me gustaría hacer otra cosa, no sé si me gustaría estar solo charlando. Quiero hacer otras cosas, y sí voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a estar en vivo todos los días". Así, se terminará definitivamente la etapa de Deja que entre el sol de cara al 2026.

Embed - #EDICIONESPECIAL | MARIO PERGOLINI QUIERE ESTAR EN LUZU

Vale recordar que Mario Pergolini dejó la dirección creativa de Vorterix al comediante Luquitas Rodríguez y esto fue todo un éxito, ya que los programas del medio consiguieron una notoria convocatoria de audiencia. Por eso, está cada vez más cerca del retiro total de los medios de comunicación y será un cambio de época total.