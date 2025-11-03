Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud María Cecilia Loccisano anunció la decisión en sus redes sociales. En la publicación le agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Mario Lugones su designación. Por







Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Cecilia Loccisano presentó este lunes su renuncia al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud de la Nación. Lo comunicó a través de una publicación en redes sociales, en la que expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y al ministro Mario Lugones “por la confianza y la oportunidad de haber sido parte del equipo”.

“Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos”, escribió Loccisano, y sostuvo que desde el lugar que ocupe seguirá trabajando para “contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

Loccisano había asumido su cargo en diciembre de 2023 y fue una de las funcionarias que acompañó desde el inicio la gestión de Lugones en Salud. Con su renuncia, se suma a la lista de movimientos que consolidan una nueva etapa dentro del esquema de gobierno libertario.

La salida de Loccisano se da en el marco del relanzamiento del Gobierno que Milei puso en marcha tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

La reconfiguración del Gabinete incluyó el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos; de Diego Santilli como ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán; y de Federico Quirno como nuevo canciller, tras la salida de Gerardo Werthein.