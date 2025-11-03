4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

María Cecilia Loccisano anunció la decisión en sus redes sociales. En la publicación le agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Mario Lugones su designación.

Por
Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Cecilia Loccisano presentó este lunes su renuncia al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud de la Nación. Lo comunicó a través de una publicación en redes sociales, en la que expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y al ministro Mario Lugones “por la confianza y la oportunidad de haber sido parte del equipo”.

Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 
Te puede interesar:

Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

“Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos”, escribió Loccisano, y sostuvo que desde el lugar que ocupe seguirá trabajando para “contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

Loccisano había asumido su cargo en diciembre de 2023 y fue una de las funcionarias que acompañó desde el inicio la gestión de Lugones en Salud. Con su renuncia, se suma a la lista de movimientos que consolidan una nueva etapa dentro del esquema de gobierno libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoccisanoCeci/status/1985500171283620121?t=DbufnwH9wmwRJR0FiqpCyg&s=19&partner=&hide_thread=false

Todos los cambios en el gabinete de Milei tras las elecciones de octubre

La salida de Loccisano se da en el marco del relanzamiento del Gobierno que Milei puso en marcha tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

La reconfiguración del Gabinete incluyó el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos; de Diego Santilli como ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán; y de Federico Quirno como nuevo canciller, tras la salida de Gerardo Werthein.

Aún resta saber quienes serán los elegidos para reemplazar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a su par de Defensa Luis Petri. Ambos confirmaron que asumirían a sus respectivas bancas en el Congreso tras ser elegidos en los comicios del pasado 26 de octubre.

Con un Congreso fortalecido y un nuevo acercamiento a los gobernadores dialoguistas, la gestión libertaria buscará avanzar en reformas claves para su plan de gobierno como la reforma laboral, previsional y penal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

play

Iñaki Gutiérrez, sobre los cambios en el gobierno de Javier Milei: "El Gabinete está centrado en sacar reformas"

Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Adorni habló sobre la salida de Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

Rating Cero

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
play

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

últimas noticias

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

Hace 1 hora
Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 

Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

Hace 2 horas
Perú rompió relaciones diplomáticas con México por el asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por el asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez

Hace 2 horas
Jorge Macri junto a su esposa, María Belén Ludueña.

Jorge Macri y María Belén Ludueña esperan su primer hijo

Hace 2 horas
Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Hace 3 horas