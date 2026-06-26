Revisando imágenes de un reciente viaje a Brasil un usuario encontró una grabación en el Cristo Redentor que le llamó la atención y decidió compartirla.

En las últimas horas se volvió viral un video del usuario @d.yeego_ que subió a Instagram se volvió viral porque en el fondo de la imagen se puede observar al youtuber Gaspi, el cantante Oliver Tree y el director Lucas Vignale en el Cristo Redentor. Un día antes de que suban al helicóptero donde tuvieron el fatal accidente.

El trágico accidente entre las aeronaves ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes del domingo 14 de junio. Tras ello, cuando llegaron los bomberos se lograron localizar cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero , que se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto.

La muerte de Gaspi como la de Lucas Vignale conmocionó a sus seguidores en Argentina. Pasado varios días los familiares pudieron repatriar los restos del youtuber a la Argentina y posterior a eso, sus fanáticos y fanáticas le realizaron una despedida en su nombre en el Obelisco.

En las últimas horas, el video de @d.yeego_ se volvió viral, el joven publicó un clip donde se lo veía a él en el centro de la escena y en el fondo a tres personas. "Más allá de la coincidencia, me gustaría dejar este registro como un recuerdo respetuoso de un momento muy particular junto a Gaspi y Oliver en el Cristo Redentor" , escribió.

"A mediados de junio de este año, me encontraba de vacaciones con tres amigos en Brasil. Durante la tarde del día 13, fuimos a conocer el Cristo. Estando arriba, se me ocurrió grabar un zapateo de cueca para mis redes. Como el clima estaba algo nublado, tuvimos que hacer varias tomas para que el Cristo se viera con claridad, lo que nos hizo quedarnos ahí mucho más tiempo de lo normal ", contó.

"Mientras grabábamos, uno de mis amigos se dio cuenta de que a pocos metros estaban los influencers Gaspi y Oliver Tree. Queríamos pedirles una foto, pero como vimos que ellos también estaban registrando contenido, decidimos esperar un momento para no interrumpirlos. Al final, nos movimos a las escaleras, seguimos en lo nuestro y olvidamos por completo pedirles la fotografía", siguió.

Redes sociales

"Al día siguiente nos enteramos de la trágica noticia de su accidente en helicóptero en Río de Janeiro. Quedamos muy impactados y tristes, procesando el hecho de haber estado compartiendo el mismo espacio con ellos solo horas antes", continuó al enterarse de la muerte del equipo en el helicóptero.

"En ese momento no le dimos importancia a revisar el material, pero ya de vuelta en Chile, mirando la galería de mi teléfono para revivir el viaje, me di cuenta de que en el fondo de un par de mis videos del zapateo habían quedado ellos de forma muy nítida. Este es el registro más claro que tengo de ese inesperado último día. Hago esta publicación con mucho respeto para toda la gente que lo seguía, los quería, y sobretodo, con mucho más respeto aún para sus familiares. Q.E.P.D", cerró.