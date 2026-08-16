16 de agosto de 2026 Inicio
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Tiene solo 3 años y se volvió viral por cómo baila cuarteto: el video

Una nena de corta edad se volvió viral en redes sociales por su particular manera de bailar cuarteto y protagonizó un video que rápidamente llamó la atención de los internautas.

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Una nena de tres años que se volvió viral por su particular manera de bailar cuarteto. 

Una nena de tres años que se volvió viral por su particular manera de bailar cuarteto. 

  • La nena tiene 3 años.
  • Se volvió viral por bailar cuarteto.
  • El video sorprendió por su soltura y habilidad para seguir el ritmo.
  • La escena generó ternura y numerosos comentarios en redes sociales.
  • Se trata de un contenido sano, espontáneo y divertido.

Tiene solo 3 años y se volvió viral por cómo baila cuarteto: una nena de corta edad se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales después de que se viralizara un video en el que demuestra toda su habilidad para bailar un típico ritmo argentino.

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La pequeña sorprendió a los usuarios por la soltura con la que sigue el ritmo, su energía y la actitud que muestra mientras baila. El posteo rápidamente llamó la atención y generó una ola de comentarios de personas que quedaron encantadas con su talento.

Este tipo de contenido genera ternura entre los internautas, especialmente al tratarse de una escena sana, divertida y espontánea que rápidamente logra captar la atención en redes sociales.

El video de la nena de tres años que baila cuarteto

En las imágenes se puede ver a la pequeña bailando al ritmo de “No Se Ve”, de DesaKTa2, uno de los temas que acompañan su particular performance. Lejos de mostrarse tímida, la nena se mueve con mucha seguridad y demuestra que, a pesar de su corta edad, tiene una llamativa facilidad para seguir la música.

La escena rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y los usuarios destacaron especialmente la espontaneidad y el ritmo de la pequeña.

El video generó ternura y sorpresa entre quienes lo vieron. La combinación entre sus ocos años y la soltura con la que se muestra hizo que muchos la definieran como una verdadera “cuartetera”. Su particular manera de moverse al ritmo de la música convirtió una escena cotidiana en un contenido tendencia y volvió a demostrar el poder de internet para transformar pequeños momentos en fenómenos que llegan a miles de personas.

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