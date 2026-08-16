16 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la morosidad de las familias: "Toman deuda para sobrevivir"

El gobernador bonaerense advirtió sobre el aumento del endeudamiento y sostuvo que cada vez más personas recurren al crédito para cubrir alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.

Por
Axel Kicillof cruzo a Javier Milei por el endeudamiento en las familias: Toman deuda para sobrevivir
Axel Kicillof cruzo a Javier Milei por el endeudamiento en las familias: "Toman deuda para sobrevivir"Redes Sociales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el fuerte crecimiento del endeudamiento y la morosidad de los hogares. En una columna de opinión publicada en La Gaceta de Tucumán, sostuvo que el crédito dejó de ser utilizado únicamente para financiar bienes o inversiones y que, para millones de personas, pasó a ser una herramienta para afrontar gastos básicos.

El presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Bajo el título “Argentina, no sos vos”, Kicillof afirmó que más del 60% de los adultos argentinos tiene algún tipo de deuda. De acuerdo con las cifras que presentó, se trata de unos 21 millones de personas, mientras que cerca de seis millones ya se encuentran en situación de mora.

El gobernador también señaló un marcado deterioro en los niveles de cumplimiento de las obligaciones financieras durante los últimos dos años y medio. Según los datos citados en su columna, la morosidad pasó del 2,5% al 12,8% en los bancos y del 5,7% al 24,5% en las billeteras digitales.

La situación también se reflejó en otros mecanismos de financiamiento. En las tarjetas de crédito, la morosidad habría aumentado del 10,5% al 36,4%, mientras que en las financieras no bancarias pasó del 17,5% a casi el 43%.

Para Kicillof, la evolución de esos indicadores evidencia un problema que excede el mayor uso del crédito. Según su análisis, una parte creciente de las familias se endeuda para sostener sus gastos habituales y cubrir necesidades que antes podían afrontar con sus ingresos.

En ese sentido, mencionó entre los principales destinos del dinero prestado la compra de alimentos y medicamentos, el pago de alquileres y servicios y la cancelación de deudas anteriores. A diferencia de otros períodos, planteó que el endeudamiento familiar ya no está vinculado principalmente con la adquisición de bienes o inversiones, sino con la necesidad de llegar a fin de mes.

Axel Kicillof: "Para Milei el endeudamiento de las familias es culpa de quienes toman malas decisiones”

El gobernador bonaerense apuntó directamente contra el enfoque del Presidente sobre el endeudamiento. Cuestionó la idea de que se trata exclusivamente de una consecuencia de decisiones individuales y sostuvo que esa mirada impide dimensionar el impacto social de la situación económica.

“Para Milei, el desempleo es un fracaso individual, la salud mental es un asunto privado, el cierre de una PyME es responsabilidad del empresario, el endeudamiento de las familias es culpa de quienes toman malas decisiones”, afirmó Kicillof.

Además, recordó una expresión utilizada por el Presidente al referirse a las personas que tomaron créditos: “Nadie les puso una pistola en la cabeza”. Para el gobernador, esa postura representa una retirada del Estado frente a problemas que afectan a una parte cada vez mayor de la población.

Kicillof sostuvo que el endeudamiento debe analizarse en relación con la capacidad de los hogares para sostener sus ingresos y afrontar sus gastos. Como ejemplos, mencionó a comerciantes que no pueden cubrir el alquiler de sus locales, docentes que refinancian de manera constante sus tarjetas y profesionales que recurren al crédito para mantener el nivel de vida de sus familias.

El gobernador concluyó que el aumento de la deuda y la morosidad de los hogares constituye uno de los principales problemas económicos y sociales de la Argentina y reclamó una mirada que no reduzca la situación a decisiones financieras individuales.

Noticias relacionadas

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas prometió que Estados Unidos eliminará la visa para argentinos: "Será antes de irme como embajador"

El debate por la Ley de Tierras reavivó el interés por la soberanía de los recursos naturales.

Ley de Tierras: la soberanía de los recursos naturales crece como variable electoral

La irresponsabilidad de Milei multiplica los costos para las próximas administraciones.

La "pesada herencia" que dejará Milei al próximo gobierno

La cumbre del PJ reconfigura el mapa político de cara al 2027.

La derrota en el Congreso, las PASO y la cumbre del PJ: el horizonte complejo del Gobierno

Victoria Villarruel participó de la 90° edición de la Expo Venado, en Santa Fe.

Villarruel desafió a Milei desde Venado Tuerto: "Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo"

Milei se hará cargo de presentar el Presupuesto en lugar del ministro de Economía.

Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: el oficialismo se prepara para negociar

Rating Cero

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata

Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord.

Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot

El look de la modelo que marcó tendencia.

Las botas altas vuelven a ser furor en la moda: así fue el look de la China Suárez que sorprendió a todos

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 17 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 29 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 30 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 31 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 31 minutos