Murió el youtuber Gaspi en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Gaspar Prim Díaz falleció a los 23 años en un trágico accidente en Río de Janeiro.

El trágico accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. También perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, junto a otras tres personas.

La comunidad de YouTube está de luto tras la confirmación del fallecimiento de uno de sus principales referentes. Autoridades locales informaron que el joven youtuber argentino de 23 años se encontraba entre las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

Gaspi acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus polémicos videos. En el último año participó en “La Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por otro reconocido youtuber español Ibai Llanos en España, que reúne millones de visualizaciones.

accidente-de-gaspi_w862 ¿Cómo fue el trágico accidente? La colisión entre las aeronaves ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Luego los bomberos hallaron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio que alcanzó una estación de carga y desencadenó explosiones en cadena.

En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.