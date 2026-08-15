Caminaba por el centro de Mendoza, vio una insólita "pelea" y se volvió viral: como fue Una escena fuera de lo común sorprendió a quienes circulaban por una de las zonas más concurridas de la ciudad y terminó generando todo tipo de reacciones. Por Agregar C5N en









Así fue el insólito momento que ocurrió en Mendoza y que compartió un usuario en sus redes. Redes sociales

Una caminata nocturna por Mendoza terminó con un inesperado momento.

La escena ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

El registro fue compartido en redes y rápidamente se volvió viral.

Los usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante las imágenes. Una caminata por el centro de Mendoza durante la noche terminó con una escena completamente inesperada. Un joven que transitaba por la avenida San Martín se encontró con una situación que llamó la atención de todos los que estaban en la zona. Dos enormes dinosaurios aparecieron en plena calle y protagonizaron una particular "pelea" que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El insólito momento ocurrió mientras el joven caminaba por una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Mendoza. En medio del movimiento habitual de la noche, se cruzó con dos figuras gigantes que simulaban enfrentarse en plena avenida. La escena sorprendió a quienes pasaban por el lugar y convirtió una caminata cotidiana en una situación difícil de olvidar.

@agussbj57 #mendozaargentina #jurassicpark #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Jurassic Park Theme - The Hit Crew Ante la particular situación, el joven decidió sacar su celular y registrar lo que estaba viendo. Las imágenes mostraban a los dos dinosaurios moviéndose y simulando una pelea, en una escena que por momentos parecía salida de una película. El video fue compartido en redes sociales y, en poco tiempo, comenzó a circular entre los usuarios.

Como fue la "pelea" viral que sucedió en Mendoza El registro fue grabado en plena avenida San Martín y mostró a los dos dinosaurios como protagonistas de un inesperado enfrentamiento. Por la forma en la que se movían, la escena podía recordar a las clásicas películas de dinosaurios, aunque esta vez el particular espectáculo tenía lugar en pleno centro mendocino y frente a los peatones.

Después de ser publicado en la cuenta de redes sociales del joven, el video comenzó a sumar reproducciones y comentarios. Entre las reacciones, algunos usuarios destacaron la particularidad de la escena con frases como “qué lindo Mendoza” o “imaginate vivir en Suiza y perderte esto”. Otros se tomaron la situación con humor y escribieron “solo quiero ser uno de ellos”, mientras que también hubo quienes remarcaron el ambiente nocturno de la ciudad.

La repercusión que generó el video entre los usuarios de redes. Redes sociales Entre peatones, comercios y el movimiento habitual de la noche mendocina, los dos dinosaurios terminaron convirtiéndose en los protagonistas inesperados del momento. Lo que comenzó como una caminata por el centro de la ciudad terminó dando lugar a una escena insólita que fue registrada y compartida en redes. Así, el curioso encuentro rápidamente quedó entre los videos que llamaron la atención de los usuarios.