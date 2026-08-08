Cantaba en la ópera, se quedó sin trabajo y ahora se volvió viral por vender autos: quién es

Un barítono de Florida encontró una inesperada forma de aprovechar su talento musical en un nuevo ámbito laboral. Su particular estrategia llamó la atención de miles de personas y convirtió su historia en un fenómeno de las redes sociales.

Cantaba ópera, se quedó sin trabajo y ahora es viral por vender autos: un barítono de Florida, Estados Unidos, encontró una manera de combinar su pasión por la música con su nuevo empleo. Después de atravesar un período sin oportunidades para continuar con su carrera en la ópera, comenzó a trabajar en un concesionario automotor y decidió utilizar su poderosa voz para promocionar vehículos. La estrategia funcionó y sus videos se viralizaron.

Fue viral: estuvo perdido durante un mes en el mar y apareció en las playas de Hawai

Su historia llamó la atención por el particular giro que tomó su vida laboral. El hombre que soñaba con destacarse sobre los escenarios terminó utilizando sus conocimientos de canto para intentar vender automóviles y diferenciarse del resto de los vendedores.

El relato muestra cómo una habilidad desarrollada para una profesión puede encontrar un nuevo camino en un contexto completamente diferente. Aunque la venta del mundo motor estaba lejos de sus aspiraciones originales, el cantante consiguió utilizar su experiencia como intérprete para destacarse en un mercado competitivo. Su caso también refleja una realidad habitual para muchos cantantes: la necesidad de buscar otros trabajos cuando las oportunidades profesionales vinculadas con el arte no alcanzan para sostener un oficio. El protagonista encontró una manera original de unir ambos mundos...ahora, en lugar de cantar únicamente para un público de ópera, utiliza su voz para atraer compradores y publicitar autos. Y, paradójicamente, fue fuera de los grandes escenarios donde consiguió algo que muchos artistas buscan durante años: convertirse en viral.

Andrew Hiers tiene 38 años y es oriundo de Florida. Durante buena parte de su vida se dedicó a la música clásica y desarrolló una carrera como cantante de ópera, en particular como barítono. Como ocurre con muchos intérpretes de este género, construir una carrera estable puede ser difícil. Las oportunidades para presentarse ante grandes públicos son limitadas y no todos los artistas consiguen convertir su talento en una actividad con ingresos constantes.

En el caso de Hiers, la falta de oportunidades en su estado natal lo llevó a buscar una alternativa laboral . Fue entonces cuando comenzó una nueva etapa que, inesperadamente, terminaría convirtiéndolo en una figura viral. Se incorporó como vendedor al concesionario Boniface Hiers , ubicado en Cocoa, Florida. Allí se encontró con un desafío completamente diferente al que había enfrentado durante su carrera artística: conseguir clientes y vender vehículos.

Según contó el propio cantante al diario The Washington Post, rápidamente comprendió que sus habilidades tradicionales como asesor de ventas no eran suficientes para destacarse. En lugar de abandonar aquello que lo hacía diferente, decidió aprovechar justamente su mayor talento: la voz.

Así nació una estrategia tan particular como efectiva: comenzó a incorporar el canto a sus presentaciones de los coches que tenía disponibles para la venta. El particular método que encontró para vender más unidades en lugar de limitarse a enumerar sus características, el artista empezó a cutilizando su formación como cantante.

Su potente voz y su estilo de interpretación hicieron que las publicaciones del concesionario fueran completamente diferentes a las de otros vendedores. El resultado fue una combinación inesperada entre publicidad, humor y música clásica. La idea también le permitió trasladar a las redes sociales una habilidad que durante años había desarrollado para los escenarios. De esta manera, un vehículo podía convertirse en el protagonista de una pequeña interpretación musical, utilizando su voz para llamar la atención de potenciales compradores.

La estrategia rápidamente comenzó a generar repercusión en internet. Sus videos cantando mientras promocionaba autos empezaron a circular en redes sociales y fueron compartidos por miles de usuarios. El contraste fue uno de los principales motivos del impacto: un cantante formado en la ópera utilizando su talento para vender automóviles.