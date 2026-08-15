Este argentino vive en Estados Unidos y se hizo viral por mostrar cómo son los colegios por dentro El video permitió conocer desde una mirada cotidiana cómo se prepara una escuela estadounidense antes del comienzo de clases y mostró algunas diferencias que sorprendieron a los usuarios que están acostumbrados a otros sistemas educativos. Por Agregar C5N en









Un argentino mostró cómo es por dentro el salón de clases de su pareja, una docente que trabaja en Estados Unidos.

Un joven argentino acompañó a su pareja durante los preparativos para el nuevo ciclo lectivo.

El recorrido permitió conocer detalles de la organización de un salón para niños de 4 años.

El video se viralizó en redes sociales generando impacto y curiosidad en los seguidores.

Uno de los aspectos que más sorprendió fue el sistema de seguridad de las puertas. Este argentino vive en Estados Unidos y se hizo viral por mostrar cómo son los colegios por dentro: el joven acompañó a su pareja, una docente, a preparar su nuevo salón de clases antes del comienzo del ciclo lectivo y quedó sorprendido por algunos aspectos de la dinámica escolar.

El recorrido permitió conocer detalles de las aulas, la manera en que se organizan las actividades y algunas de las medidas de vigilancia que existen en los establecimientos educativos estadounidense; su post rápidamente generó repercusión en internet.

Muchos usuarios destacaron la organización de los espacios y la cantidad de materiales disponibles para los chicos. Otros, en cambio, centraron su atención en las estrictas medidas de protección que se aplican en los institutos estadounidenses, especialmente en el sistema de acceso a los salones.

Así fue el video viral del argentino que vive en Estados Unidos y mostró los colegios por dentro El video comenzó cuando el joven acompañó a su pareja a acondicionar el salón que utilizaría durante el nuevo año escolar. A medida que avanzaba el recorrido, mostró distintos sectores del aula y explicó cómo estaba organizado el espacio.

Una de las cuestiones que más llamó su atención ocurrió incluso antes de ingresar, cuando intentó abrir la puerta desde el exterior, pero descubrió que no podía hacerlo debido al sistema de seguridad implementado en el establecimiento. “Las escuelas de acá no se pueden abrir desde afuera por temas de seguridad. Allá adentro está Pau, no me atiende el teléfono y no puedo abrir”, explicó mientras mostraba el mecanismo.

@nachodeviaje Cuál bancan más? Christmas Is Coming - DM Production Una vez que logró ingresar, el argentino mostró el salón destinado a niños de cuatro años. El espacio estaba dividido en diferentes áreas, cada uno pensado para desarrollar determinadas actividades durante la jornada. Entre las que mostró, se encontraba un espacio de lectura bilingüe, con libros tanto en español como en inglés. El aula contaba además con un centro de ciencias y un espacio sensorial, donde los chicos pueden interactuar con diferentes materiales y elementos a través de la exploración. Uno de los aspectos que llamó la atención fue la participación de los docentes en la preparación de sus propios salones. Según mostró el joven en el video, cada docente puede encargarse personalmente de diseñar y decorar el espacio que utilizará durante el ciclo lectivo. Incluso las familias pueden acercarse para colaborar con los preparativos antes del comienzo de las clases.