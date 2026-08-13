Una actriz de Harry Potter se abrió un OnlyFans y reveló que gana más que en las películas

Se trata de una artista que reveló que obtuvo una mayor cantidad de dinero con la plataforma de adultos que mediante su carrera. También reconoció las dificultades que tuvo para trabajar en otras ficciones.

La actriz Jessie Cave , quien representó a Lavender Brown en Harry Potter, afirmó que obtuvo más dinero en la plataforma para adultos OnlyFans que en su carrera como artista y reconoció las dificultades que tuvo para desempeñarse en otras producciones después de que actuara en la saga.

Cave expuso en el podcast Before We Break Up Again que consiguió u$s15.000 en un día en OnlyFans y agregó que luego de un año obtuvo más dinero que en toda su trayectoria. Además, detalló que su contenido se trata de unos videos en los que se la observa mientras se cepilla el pelo y marcó que "está dirigido a personas que tienen un interés o fetiche con el cabello".

En tal sentido, la actriz de 39 años explicó el motivo por el cual rechazó otros empleos. "No podía ir a trabajar en un supermercado porque no puedo costear el cuidado de mis hijos y además no quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco" , expresó.

En tanto, admitió que su participación en OnlyFans la excluyó de una reunión de fanáticos de Harry Potter: "Me explicaron que era porque es un 'programa familiar'. Esto me desconcertó, ya que algunos actores que hacen convenciones han protagonizado escenas de sexo y desnudos en televisión y cine. ¡Yo solo estoy jugando con mi cabello!"

La nueva serie de Harry Potter es una de las producciones más esperadas por los fanáticos de la obra de J. K. Rowling. Con estreno previsto para el 25 de diciembre en HBO Max , la adaptación ya comenzó a generar expectativa por las primeras novedades que surgieron sobre su elenco. Entre ellas, una de las que más repercusión tuvo fue la relacionada con la nueva Hermione Granger .

Arabella Stanton, la actriz elegida para interpretar al emblemático personaje, compartió recientemente una publicación en sus redes sociales que no pasó desapercibida. Las imágenes despertaron la curiosidad de los seguidores de la saga, ya que muestran algunos adelantos de cómo lucirá la joven actriz mientras se prepara para encarnar a Hermione en la ficción.

Aunque la primera temporada todavía no se estrenó, HBO Max ya trabaja en la segunda entrega de la serie. La plataforma busca acelerar el ritmo de producción para evitar que los jóvenes protagonistas crezcan demasiado entre una temporada y otra, teniendo en cuenta que la historia sigue su paso por Hogwarts año tras año.

En las fotografías publicadas por Arabella Stanton se puede ver una versión más madura de Hermione. La actriz luce el cabello más largo y oscuro, además de un vestuario con una blusa blanca que recuerda a la imagen clásica del personaje. El cambio fue suficiente para generar una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos de la saga.

A la espera del estreno de la primera temporada, los primeros adelantos sobre la continuidad de la serie siguen aumentando las expectativas. La transformación de Hermione es apenas una muestra del trabajo que realiza la producción para dar vida a esta nueva adaptación, que buscará mantenerse fiel a los libros y conquistar tanto a los seguidores históricos como a nuevas generaciones.