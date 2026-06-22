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Muerte de Gaspi: familiares repatriaron desde Brasil los restos del youtuber

A una semana del trágico accidente, tanto el argentino como el cuerpo del cantante Oliver Tree regresaron a sus respectivos países.

Gaspi murió tras el accidente en helicóptero en Brasil. Pero su intención era viajar al Mundial 2026.

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Los Bronson. 
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Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio que alcanzó una estación de carga y desencadenó explosiones en cadena.

En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

Además del argentino, la familia del artista norteamericano también pudo trasladar sus restos a su país natal, quienes lo confirmaron a través de las mismas redes sociales del propio artista.

La repatriación de Gaspi iba a realizarse luego que amigos del propio youtuber habían viajado a Río de Janeiro, bajo la advertencia de la familia de asegurar que no estaban realizando una colecta para poder llevar a cabo el trámite de trasladar el cuerpo.

Familiares de Oliver Tree confirmaron que también repatriaron su cuerpo a Estados Unidos

A través de las propias redes sociales del propio Oliver Tree, los familiares confirmaron que también realizaron la repatriación del cuerpo del artista a Estados Unidos.

Oliver está ahora de vuelta en California donde finalmente puede descansar. Su legado vivirá a través de su fundación/dotación llamada ‘La subvención extremadamente épica del Dr. Oliver Tree para bebés genios’ próximamente”, indicaron en con una serie de fotos del músico.

Además, explicaron que “esto es algo que Oliver había armado antes de su muerte, escrito en su testamento”. “Nos aseguraremos de que su deseo dé fruto para que más alegría, amor y arte puedan propagarse por el mundo, ese fue su último deseo”, agregaron.

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