IR A
IR A

Con un entrenamiento clave: así fue la sorprendente transformación de Ed Sheeran

El cantante logró un importante cambio en su estado físico a partir de nuevos hábitos y una rutina de entrenamiento pensada para ganar fuerza, mantener la energía y acompañar su exigente ritmo de vida.

Ed Sheeran mostró su transformación física y contó cómo el entrenamiento se convirtió en parte de su rutina para sentirse mejor y mantener su energía.

Ed Sheeran mostró su transformación física y contó cómo el entrenamiento se convirtió en parte de su rutina para sentirse mejor y mantener su energía.

  • El artista incorporó nuevos hábitos para cuidar su bienestar.
  • Su rutina combina ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular.
  • El entrenamiento fue diseñado para trabajar distintos grupos musculares.
  • El cambio también estuvo acompañado por una búsqueda de mayor energía y bienestar.

Con un entrenamiento clave: el cantante modificó sus hábitos, incorporó actividad física a su rutina y comenzó a trabajar junto a un entrenador para mejorar su estado físico y sentirse con más energía. Así fue la sorprendente transformación de Ed Sheeran.

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

A lo largo de los últimos años, el intérprete inglés experimentó un importante cambio físico que llamó la atención de sus seguidores. Sin embargo, detrás de esta metamorfosis hubo un objetivo que fue mucho más allá de la apariencia: mejorar su bienestar, cuidar su salud y contar con más potencia para afrontar su exigente agenda.

El artista británico decidió modificar algunas de sus rutinas y comenzó a trabajar junto al entrenador Matt Kendrick, quien diseñó una rutina que combina ejercicios de fuerza y períodos de alta intensidad.

Cómo fue la impactante transformación de Ed Sheeran

Hace aproximadamente cinco años, el artista decidió darle un giro a su estilo de vida. Entre sus objetivos estuvo dejar el alcohol y comenzar a prestar mayor atención a su estado físico. Según explicó su entrenador, la intención nunca fue alcanzar un determinado porcentaje de grasa corporal, sino que Ed Sheeran pudiera sentirse mejor y mantener su energía durante sus compromisos profesionales.

El proceso incluyó ejercicios compuestos, superseries y trabajos cardiovasculares de alta intensidad. Con esta combinación, el músico consiguió perder alrededor de 14 kilos y ganar masa muscular. Uno de los entrenamientos de cuerpo completo utilizados por el cantante combina series para piernas, brazos, hombros y pecho con períodos cortos de descanso. La rutina está organizada en superseries, es decir, dos ejercicios que se realizan de manera consecutiva antes de descansar. Entre cada ronda se recomienda realizar una pausa de entre 90 y 120 segundos.

La rutina de Ed Sheeran

  • Sentadilla con barra: 4 series de 6 a 10 repeticiones.
  • Press de banca con mancuernas: 4 series de 6 a 10 repeticiones.
  • Sentadilla búlgara: 3 series de 6 a 10 repeticiones con cada pierna.
  • Press de hombros con mancuernas: 3 series de 6 a 10 repeticiones.
  • Aperturas inclinadas con mancuernas: 3 series de 10 a 15 repeticiones.
  • Extensión de tríceps en polea: 3 series de 10 a 15 repeticiones.
  • Bicicleta estática: intervalos de 20 segundos de máxima intensidad y 10 segundos de descanso durante cuatro minutos.

Noticias relacionadas

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 11 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 23 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 24 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 25 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 25 minutos