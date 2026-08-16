Con un entrenamiento clave: así fue la sorprendente transformación de Ed Sheeran El cantante logró un importante cambio en su estado físico a partir de nuevos hábitos y una rutina de entrenamiento pensada para ganar fuerza, mantener la energía y acompañar su exigente ritmo de vida. Agregar C5N en









Ed Sheeran mostró su transformación física y contó cómo el entrenamiento se convirtió en parte de su rutina para sentirse mejor y mantener su energía.

El artista incorporó nuevos hábitos para cuidar su bienestar.

Su rutina combina ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular.

El entrenamiento fue diseñado para trabajar distintos grupos musculares.

El cambio también estuvo acompañado por una búsqueda de mayor energía y bienestar. Con un entrenamiento clave: el cantante modificó sus hábitos, incorporó actividad física a su rutina y comenzó a trabajar junto a un entrenador para mejorar su estado físico y sentirse con más energía. Así fue la sorprendente transformación de Ed Sheeran.

A lo largo de los últimos años, el intérprete inglés experimentó un importante cambio físico que llamó la atención de sus seguidores. Sin embargo, detrás de esta metamorfosis hubo un objetivo que fue mucho más allá de la apariencia: mejorar su bienestar, cuidar su salud y contar con más potencia para afrontar su exigente agenda.

El artista británico decidió modificar algunas de sus rutinas y comenzó a trabajar junto al entrenador Matt Kendrick, quien diseñó una rutina que combina ejercicios de fuerza y períodos de alta intensidad.

@teddysphotos Cómo fue la impactante transformación de Ed Sheeran Hace aproximadamente cinco años, el artista decidió darle un giro a su estilo de vida. Entre sus objetivos estuvo dejar el alcohol y comenzar a prestar mayor atención a su estado físico. Según explicó su entrenador, la intención nunca fue alcanzar un determinado porcentaje de grasa corporal, sino que Ed Sheeran pudiera sentirse mejor y mantener su energía durante sus compromisos profesionales.

El proceso incluyó ejercicios compuestos, superseries y trabajos cardiovasculares de alta intensidad. Con esta combinación, el músico consiguió perder alrededor de 14 kilos y ganar masa muscular. Uno de los entrenamientos de cuerpo completo utilizados por el cantante combina series para piernas, brazos, hombros y pecho con períodos cortos de descanso. La rutina está organizada en superseries, es decir, dos ejercicios que se realizan de manera consecutiva antes de descansar. Entre cada ronda se recomienda realizar una pausa de entre 90 y 120 segundos.