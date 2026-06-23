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La dolorosa despedida del hermano de Gaspi: "Te llevaste mi alma"

Federico publicó una serie de fotografías junto a su hermano menor y escribió un emotivo último adiós al streamer. Su cuerpo ya fue repatriado.

Gaspi

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

El hermano de Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi" en redes sociales, lo despidió con una serie de fotos que recuerdan los años compartidos antes del choque de helicópteros que le quitó la vida al youtuber de 23 años en Río de Janeiro. Sus restos ya fueron repatriados, al igual que los del cantante estadounidense Oliver Tree.

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"Gracias por ser el amor de mi vida. Te llevaste mi alma, nanito", escribió Federico en la publicación de Instagram y cerró: "Te amo por siempre". La familia cercana de Gaspi está compuesta por sus dos hermanos, Federico y Santiago, y su madre Michelle, con quien brindó una entrevista en radio Urbana Play meses antes de su muerte.

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En esa oportunidad, el youtuber había explicado: "Quería venir con mi mamá porque me gusta esa idea de mostrarme con ella. Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente sepa que la tengo a ella y nos amamos". Ambos habían contado la historia de la familia y cómo fue acompañar a Gaspi en su carrera.

Michelle había revelado: "Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía: 'Yo confío en vos'. Confío plenamente en él. Sé que siempre va a estar bien".

La madre de Gaspi estuvo presente en la despedida de su hijo en el Obelisco

Seguidores y fanáticos del youtuber se reunieron este sábado en el Obelisco para darle el último adiós y homenajear al joven creador que tantas risas supo generarles.

Los organizadores bautizaron la convocatoria como El último fiumba, en alusión a la popular frase que Gaspi utilizaba en sus videos. Bajo ese lema, miles de personas comenzaron a congregarse desde las 15:30 y colmaron tanto la plaza ubicada al pie del monumento como gran parte de sus alrededores.

Los fans que se encontraban en el lugar improvisaron un altar en su honor y muchos llegaron vestidos con la clásica camisa, el saco y la corbata que Gaspi solía usar en sus videos. Entre abrazos y lágrimas, compartieron historias y anécdotas mientras entonaban algunas de sus frases más célebres, como "Gaspi inmortal" y "Con esta me cancelan".

Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de su madre quien fue recibida con muestras de cariño por los miles de seguidores presentes. Tras escuchar varios testimonios, tomó el micrófono y, entre lágrimas, le habló a los jóvenes que la escuchaban en absoluto silencio: "Gracias a ustedes, son un montón. Lo valiosos que son los amigos y las viejas, que nos bancamos cualquiera".

Luego agregó: "Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuídense mucho, por favor". Tras quebrarse en llanto, reunió fuerzas, lanzó un sentido "¡Bueeenas!" y cerró con una frase que conmovió a todos los presentes: "Son los que me ayudan a bancarme esta mierda. Aguanten los jóvenes".

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