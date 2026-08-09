Un joven en silla de ruedas se hizo viral con su novia contando su intimidad en redes: así enfrentan la mirada social

La pareja compartió detalles de su relación, su vida cotidiana y las situaciones que suelen atravesar frente a la mirada de otras personas.

Las redes sociales son un espacio para compartir historias personales, pero también para derribar prejuicios. Ese fue el caso de Franco Lionti y Serena Mejía , una pareja que se volvió viral al mostrar cómo viven su día a día y responder a los comentarios que reciben por la discapacidad de él.

Grababa un video en el mar, se le cayó el celular y las imágenes se volvieron virales: qué mostraron

Todo arrancó cuando publicaron un video en el que respondían a un mensaje de una mujer que había visto a la pareja caminando por la calle. La desconocida interpretó que Serena no ayudaba a Franco mientras él avanzaba en su silla de ruedas. Sin embargo, ambos explicaron que esa situación responde a una decisión tomada en conjunto y basada en el respeto por su autonomía.

En el video Franco explicó por qué prefiere desenvolverse solo. "No me gusta que me ayuden. Prefiero ir atrás esforzándome. Si me tengo que caer, me caigo, pero prefiero ir solo" , afirmó. Por su parte, Serena aseguró que con el tiempo entendió que acompañarlo también significa respetar su independencia y no intervenir cuando él no lo necesita.

La historia de la pareja comenzó hace tres años gracias a las redes sociales . Después de un año conversando por transmisiones en vivo de TikTok , decidieron encontrarse personalmente y ese mismo día comenzaron su relación. Serena, que era madre soltera, contó a Infobae que se enamoró desde las primeras charlas, mientras que Franco admitió que le costó creer que alguien quisiera iniciar una relación con él.

Antes de conocerse, ambos atravesaban momentos difíciles . Serena vendía muñecos tejidos para mantener a su hija, mientras que Franco llevaba varios años sin conseguir un trabajo estable luego del hecho que cambió su vida. En 2018, cuando vivía en Guadalajara, México, recibió un disparo durante un intento de robo que dañó una vértebra y lo dejó en silla de ruedas de forma permanente .

Con el paso del tiempo, Franco encontró en TikTok una forma de volver a trabajar cantando en vivo para sus seguidores. Más adelante, junto a Serena, decidió transformar esa comunidad en un proyecto comercial. Así nació "Franse Accesorios", un emprendimiento online de productos de maquillaje, skincare y regalería que ambos administran desde su casa y promocionan a través de transmisiones en vivo.

La pareja lanzó "Franse Accesorios", su propio emprendimiento. Redes sociales

La pareja también suele hablar en redes sobre los prejuicios que enfrentan en la vida cotidiana. Serena explicó que "nunca fue un tema que Franco estuviera en silla de ruedas. Los verdaderos obstáculos están en la calle y no en nuestra relación". Muchas veces, cuentan, las personas interpretan de forma equivocada situaciones cotidianas sin conocer la realidad que viven.

Hoy, Franco y Serena utilizan su historia para promover una mirada más natural sobre la discapacidad y la independencia. A través de sus publicaciones muestran cómo trabajan, forman una familia y enfrentan los desafíos diarios, con la intención de dejar atrás los estereotipos y demostrar que el respeto por las decisiones de cada persona es una parte fundamental de la inclusión.