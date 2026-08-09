Grababa un video en el mar, se le cayó el celular y las imágenes se volvieron virales: qué mostraron La joven logró recuperar el dispositivo después de varios minutos y descubrió que había registrado una inesperada escena bajo el agua que sorprendió a millones de usuarios en redes sociales. Por Agregar C5N en









Grababa un video en el mar, se le cayó el celular y los registros se volvieron virales.

El celular cayó al mar mientras la joven grababa durante sus vacaciones.

Una ráfaga de viento provocó que el palo selfie perdiera estabilidad.

El teléfono permaneció bajo el agua durante aproximadamente nueve minutos.

La cámara continuó funcionando durante todo ese tiempo.

El video alcanzó alrededor de 30 millones de reproducciones. Grababa un video en el mar, se le cayó el celular y los registros se volvieron virales: una joven perdió su teléfono mientras grababa en el océano durante sus vacaciones. El dispositivo continuó registrando imágenes durante casi nueve minutos y captó la inesperada reacción de los peces que se acercaron al aparato. ¿Qué mostraron?.

Un simple descuido durante un viaje terminó convirtiéndose en un clip viral. Una joven llamada Paola estaba grabando contenidomientras nadaba cuando el smartphone que utilizaba cayó al agua y terminó en el fondo. En un primer momento, creyó que había perdido el teléfono. Sin embargo, cuando finalmente consiguió recuperarlo, descubrió que la cámara había continuado funcionando y había registrado una escena inesperada.

La grabación rápidamente comenzó a circular y alcanzó 30 millones de reproducciones, además de superar los tres millones de “me gusta”. Los usuarios no tardaron en llenar la publicación de comentarios y juegos de palabras relacionados con los protagonistas inesperados de la secuencia: la fauna marina. Lo que comenzó como una filmación durante unas vacaciones terminó convirtiéndose en una de esas situaciones inesperadas que encuentran rápidamente su lugar en las redes sociales.

Así fue el momento que se volvió viral cuando un celular cayó al agua en el mar Paola contó que se encontraba grabando mientras nadaba junto a una amiga. Para hacerlo, utilizaba un palo selfie que, según pensaba, podía sostener el equipo sin inconvenientes. Pero una ráfaga de viento terminó desestabilizando el soporte y provocó que el celular cayera directamente al agua. La joven intentó encontrarlo después del incidente, aunque no imaginaba que el aparato continuaría grabando durante varios minutos. Finalmente, logró recuperarlo con ayuda de unas gafas de buceo y descubrió que la cámara había registrado prácticamente toda la secuencia.

Lo más llamativo de la grabación ocurrió mientras el teléfono permanecía en el fondo del océano. Durante aproximadamente nueve minutos, la lente siguió funcionando y registró cómo diferentes peces se acercaban al dispositivo. Algunos parecían aproximarse con curiosidad y otros incluso llegaron a tocar o golpear el celular. La escena generó todo tipo de interpretaciones entre los usuarios, que bromearon con la posibilidad de que los animales estuvieran intentando descubrir qué era ese extraño objeto que había aparecido en su entorno.

En algunas imágenes, la fauna acuática incluso parece acercarse directamente al lente, generando la sensación de que estaban posando frente al objetivo. Después de varios intentos, Paola consiguió recuperar el teléfono. Al revisar el contenido, descubrió que había logrado conservar las imágenes registradas durante el tiempo que permaneció bajo el agua. Lejos de lamentar completamente la pérdida, la joven decidió compartir el resultado en redes sociales: “El video más caro de mi vida, pero creo que mereció la pena”, comentó al contar lo ocurrido. La frase acompañó el relato de una situación que comenzó como un accidente y terminó generando millones de visualizaciones. Entre las frases que más llamaron la atención aparecieron comentarios como es’pez’tacular, mientras que otros usuarios bromearon con que uno de los animales parecía estar intentando descubrir la contraseña del teléfono. También hubo quienes imaginaron una posible campaña publicitaria y señalaron que el video podría convertirse en un particular comercial para la marca del celular. La caída al agua no solo permitió registrar durante varios minutos la vida marina que se encontraba alrededor del dispositivo, sino que también dejó una escena que sorprendió a millones de personas.