16 de agosto de 2026 Inicio
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Por primera vez, Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro en el fútbol

El astro portugués siempre fue cauto a la hora de hablar de sus últimos partidos dentro de un campo de juego y ahora, tras haber disputado su sexto Mundial, sí reconoció que ya piensa en colgar los botines y explicó el motivo.

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“Este probablemente sea mi último año en el fútbol”

“Este probablemente sea mi último año en el fútbol”, confirmó Cristiano en una entrevista con Vogue.

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Cristino Ronaldo cumplirá el próximo año 42 años y si bien aún sigue en vigencia y hasta jugó su sexto Mundial, por primera vez habló posible retiro del fútbol y le puso fecha definitiva, algo que sorprendió a varios ya que siempre intentó evitar dar un día aproximado.

Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo a Messi tras la muerte de su padre.
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El astro portugués siempre intentó esquivar la respuesta a la hora de pensar cuando decida colgar los botines, pero tras su boda con la argentina Georgina Rodríguez, dio una entrevista íntima y se animó a hablar de dar un paso al costado de las canchas, donde lleva 25 años de su vida.

En un mano a mano con la Revista Vogue donde estaba junto a su ahora esposa hablando de la intimidad de lo que fue la ceremonia de matrimonio y la vida juntos, el delantero sorprendió al confirmar que ya tiene “su futuro planeado”: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”.

Además, indicó que tiene tantas cosas que lo mantienen ocupado que "me cuesta elegir solo una" de cómo será su vida después del fútbol. "Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una. Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, explicó.

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En la actualidad, el exfutbolista de Real Madrid, entre otros, sigue ligado al Al-Nassr de Arabia Saudita y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, tras quedar eliminado en octavos de final ante España, eventual campeón.

Además, por fuera del mundo del fútbol, el portugués también tiene su faceta empresarial donde se destacan sus emprendimientos en el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y hasta participaciones en medios de comunicación.

Cómo está la pelea entre Messi y Ronaldo por ser el máximo goleador histórico

La pelea por el liderazgo de la tabla histórica de goleadores está al rojo vivo y, con los dos goles de Lionel Messi en el Inter Miami ante Atlético San Luis por la Leagues Cup, luego de su participación en el Mundial 2026, se acercó más a Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos goles le faltan a Leo para quedar en el primer lugar?

Ambos jugadores están a límite de los 1000 goles y, si bien la idea de los dos jugadores es poder disfrutar del fútbol, siguen con el objetivo de seguir cumpliendo récords.

El líder de la tabla es Cristiano, con 976 goles en 1329 partidos. Mientras que Messi está atrás con 921 goles en 1166 encuentros. La diferencia entre ambos es de 55 goles y ambos todavía tienen una carrera por delante para poder conseguir más.

Detrás de ellos están Josef Bican con 805 goles, Romario con 772 y Pelé con 757, los tres ya retirados. Por último, en el plano de las selecciones, Cristiano lidera con 146 goles y Messi lo sigue con 125. Atrás está Ali Daei de Irán con 109.

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